Υπουργείο Παιδείας για το περιστατικό στην Κυψέλη: Οδηγία για υποστήριξη των παιδιών

Ρητή οδηγία τόσο προς τη Διεύθυνση στου 15ου Γυμνασίου Αθηνών, όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης, δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Παιδείας, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα μεταξύ δύο μαθητριών και δόθηκε οδηγία προκειμένου ο/η ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι δύο μαθήτριες, περίπου 15 ετών, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα μια εξ αυτών να τραυματιστεί στο χέρι από επίθεση που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο (σ.σ. πεταλούδα).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.