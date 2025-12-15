Λογαριασμός
Αναβλήθηκε για του χρόνου τον Οκτώβριο η δίκη δύο αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων - Συγκέντρωση συμπαράστασης στη Λάρισα

Αναβλήθηκε για τις 14 Οκτωβρίου 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά δύο αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, οι οποίοι κατηγορούνται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών. 

Από νωρίς το μεσημέρι, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκαν στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τη συμβολική παρουσία τρακτέρ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους δύο συναδέλφους τους.

Οι συγκεντρωμένοι τόνισαν ότι η παρουσία τους συνδέεται με την αντίθεσή τους στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων και με το αίτημα να αποσυρθούν οι διώξεις σε βάρος αγροτών που συμμετέχουν στον αγώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

