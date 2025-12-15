Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Δείτε το trailer:

Ζωντανά και αποκλειστικά στο studio, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όλες οι ερωτήσεις, όλες οι απαντήσεις. Οι μεγάλες αθλητικές δικογραφίες και η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.

Ανάλυση: Άρης - Ολυμπιακός, η αθέατη πλευρά. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος σχολιάζει την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου της Super League.

Οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην ρέφερι FIFA Γιάννη Σταυρίδη.

Αποκάλυψη: Και διαιτητές στο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

