Υπουργείο Μεταφορών: Μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ).

Παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, το μνημόνιο υπέγραψαν ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Βασίλης Οικονόμου και ο πρόεδρος της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, Κωνσταντίνος Σιάχος.

Το Μνημόνιο θέτει στο επίκεντρο:

• Κοινωνική ενσωμάτωση και αθλητική συμμετοχή: Προώθηση δράσεων που διευκολύνουν την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και την ενεργή συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες.

• Υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων: Ενίσχυση αθλητικών διοργανώσεων και παροχή βοήθειας για τις μετακινήσεις αθλητικών σωματείων και μελών τους.

• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας: Ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα προσβασιμότητας και συμπερίληψης, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών.

• Κοινές δράσεις ανάπτυξης: Υλοποίηση πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων που συμφωνούνται από κοινού για το όφελος της κοινωνίας.

Ο υφυπουργός Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου, δήλωσε «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα προς μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τα άτομα με αναπηρία, παρέχοντας ουσιαστικές λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. Ήδη, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχουμε αναλάβει σημαντικές δράσεις, διενεργώντας αυτοψίες και καταγράφοντας μεθοδικά τα ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Η υπογραφή αυτού του μνημονίου δεν αποτελεί μόνο μια συμβολική κίνηση, αλλά μια ουσιαστική πρωτοβουλία που ενισχύει την προσβασιμότητα και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων. Ο αθλητισμός, ως ισχυρό εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, την οποία θεωρούμε πηγή δύναμης και έμπνευσης».

O πρόεδρος της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, Κωνσταντίνος Σιάχος, τόνισε «Το σημερινό μνημόνιο είναι πολύ σημαντικό για την Ομοσπονδία, γιατί η μεταφορά είναι βασικό εργαλείο στην ανεξαρτησία του ατόμου. Αγώνας της ΕΑΟΜ ΑμεΑ ούτως ή άλλως είναι οι προσβάσιμοι χώροι και η προσβασιμότητα στους αθλητικούς χώρους ώστε να μπορούν να αθλούνται τα άτομα με αναπηρία, να αγωνίζονται και να πραγματοποιούνται διοργανώσεις. Αυτό είναι μια ολιστική λύση. Το άλφα, το ξεκίνημα, είναι η μετακίνηση. Τι να τον κάνεις τον προσβάσιμο χώρο και τις προσβάσιμες εγκαταστάσεις, αν δεν μπορείς να πας. Αυτό δείχνει και τη σημασία του σημερινού μνημονίου γιατί είναι το ξεκίνημα. Το πόσο σημαντικό είναι το πρώτο βήμα στη ζωή ενός ατόμου με αναπηρία, η δυνατότητα μετακίνησης, στην ανεξαρτητοποίησή του και στην αυτονομία του. Ελπίζουμε ότι το υπουργείο θα μας στηρίξει σε όλες τις δράσεις μας και στα 23 πανελλήνια πρωταθλήματα που πραγματοποιούμε, που θα έχουμε ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες για μεταφορά με τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν αρκετά άτομα και πιστεύω επίσης ότι η συνεργασία αυτή θα είναι καταλυτική στην προσπάθεια του έργου της Ομοσπονδίας».

Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν, ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, Ευάγγελος Κακοσαίος, η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, Ιωάννα Καρυοφύλλη, η Εκπρόσωπος εν ενεργεία Αθλητών και Παραολυμπιονίκης, Χρυσή Μόρφη - Μέντζου, η Προϊσταμένη τμήματος διοίκησης προσωπικού και διοικητικής μέριμνας, Όλγα Στεφαν

