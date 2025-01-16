Θα καταχωρούνται, αλλά δεν θα προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών από τα μαθήματα λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας.
Αναλυτικότερα, από την 1η Δεκεμβρίου 2024 έως και τις 30 Απριλίου 2025 θα καταχωρούνται, αλλά δεν θα προσμετρώνται, οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών έως πέντε εργασίμων ημερών, με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Η εν λόγω απόφαση θα εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.
