Στη Ρόδο ζουν 2 νεαρές πιανίστριες που εντυπωσίασαν το Κάρναγκι Χολ

Υπερήφανη θα πρέπει να είναι το δίχως άλλο η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί και δίνει την ευκαιρία σε δύο νεαρά κορίτσια που ήρθαν να ζήσουν στο νησί, να λάβουν χρήσιμα εφόδια για το μέλλον τους και να διακριθούν στο αντικείμενο που αγαπούν.

Η Αντζελίνα και η Εβελίνα μετακόμισαν στο νησί προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε μουσικό σχολείο και ήδη έχουν εξελιχθεί σε δύο σπουδαίες πιανίστριες Ρόδο που έχουν παίξει στο Κάρναγκι Χολ και έχουν πάρει δεκάδες βαρυσήμαντα βραβεία.

Το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, συνάντησε την οικογένεια τους, μια ξεκάθαρα καλλιτεχνική οικογένεια όπου η Μουσικολόγος μαμά και ο Πιανίστας μπαμπάς πήραν όπως φαίνεται τις πιο σωστές αποφάσεις προκειμένου να στηρίξουν τα ταλαντούχα παιδιά τους να καλλιεργήσουν τις δυνατότητές τους και να εξελιχθούν.

«Για τα παιδιά ήταν μονόδρομος να φοιτήσουν σε ένα μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο γιατί δεδομένου του χαρίσματος τους, το μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο βοηθά τα παιδιά να έχουν αυτές τις ευκαιρίες που τους αξίζουν», αναφέρει η Δέσποινα Μαντέ, μητέρα των κοριτσιών και Μουσικολόγος.

«Τελικά είδαμε ότι αυτό ήταν προς το συμφέρον των παιδιών», προσθέτει ο πατέρας τους και Πιανίστας, Γιώργος Τσιαντζής εξηγώντας περαιτέρω το πώς πήραν την απόφαση να μετακομίσουν στη Ρόδο.

«Μας αρέσει πάρα πολύ και στις δύο. Είμαστε στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου και είναι πάρα πολύ ωραία» σχολιάζει η Αντζελίνα.

«Στη Ρόδο, το Μουσικό Σχολείο μας προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες», προσθέτει μεταξύ άλλων η Εβελίνα.



