Της Έλενας Γαλάρη

Από το πρωί απολογουνται οι δέκα υπόλοιποι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που φέρεται να πουλούσε προστασία σε οίκους ανοχής μέσω εταιρείας σεκιούριτι και να διέπραττε απάτες μέσω εικονικών εταιριών σε βάρος του Δημοσίου.

Οι πρώτοι έξι κατηγορούμενοι οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους και αφού έδωσαν εξηγήσεις και στον εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της χρηματικής εγγύοδοσιας από 1000-3000 ευρώ.

Στον ανακριτή απολογήθηκε ο δεύτερος ως φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος , ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται λέγοντας:

«Είμαι ιδιοκτήτης πέντε νόμιμων εταιρειών. Τα χρήματα που διαθέτω προέρχονται από την οικογενειακή μου περιουσία».

Την ίδια ώρα, στο διαβιβαστικό της αστυνομίας υπάρχει διάλογος μεταξύ μελών της οργάνωσης που αναφέρονται στα ποσά που χαλούσε ο κατηγορούμενος με την σύζυγό του. Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικο, ο κατηγορούμενος φαίνεται να διάγει πολυτελή βίο.

«…Τώρα, τώρα… πήγαμε, δώσαμε μια χάραξη κάναμε στην κολόνια… γιατί άμα η Λουί Βιτόν δεν είναι χαραγμένη με τα αρχικά της, δε μπορεί. Δεν μπορεί να τη βάλει…. Έχουμε… δώσαμε τέσσερα χιλιάρικα (4000) για τη ζώνη, εξακόσια (600) ευρώ για τη μάσκα, εξακόσια (600) ευρώ για τη μπλούζα, εφτά κατοστάρικα (700) για τη βιτρίνα, τετρακόσια (400) ευρώ για τη κολόνια. Σ’ τα λέω χοντρικά, ξέρεις, έτσι… κάνα κατοστάρικο (100) (ακατάληπτη φράση). Δηλαδή πετάξανε κοντά στα δέκα χιλιάρικα (10000), εφτά χιλιάρικα (7000) σου έβαλα εγώ τώρα, μόνο και μόνο για μαλακίες….».

Οι απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.