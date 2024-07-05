Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ότι ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος, με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, βρισκόταν ανατολικά της νήσου Παναγιάς και κατευθυνόταν προς τη Χίο, πραγματοποιώντας εξαιρετικά επικίνδυνους ελιγμούς.

Ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους έβαλε με πυροβόλο όπλο μικρού διαμετρήματος κατά του περιπολικού σκάφους Λ.Σ. ενώ στο σημείο έσπευσε προς συνδρομή και δεύτερο περιπολικό σκάφος. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ερρίφθησαν βολές σε ασφαλή τομέα από το πλήρωμα του περιπολικού του Λιμενικού Σώματος.

Ως αποτέλεσμα της καταδίωξης, το ταχύπλοο σκάφος με τους αλλοδαπούς επιβαίνοντες απομακρύνθηκε προς τις τουρκικές ακτές.

Πηγή: skai.gr

