Αντώνης Ρέμος: Πώς ξεκίνησε η έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος

Στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του γνωστού τραγουδιστή Αντώνη Ρέμου προχώρησε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έπειτα από πολύμηνη έρευνα που πυροδότησε η ανακολουθία των δηλωθέντων εισοδημάτων.

Δια των συνηγόρων του πάντως ο δημοφιλής καλλιτέχνης αρνείται τις κατηγορίες.

Ούτε ένα ευρώ δεν μπορεί να σηκώσει ο πασίγνωστος τραγουδιστής από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, μετά τη δέσμευση από την αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, ποσό που αγγίζει το 1,3 εκατομμύριο ευρώ.

«Δε θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση, ό,τι ισχύει για όλους τους Έλληνες θέλει να ισχύσει και για εκείνον. Εκφράζει τη λύπη του επειδή δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα ευρώ ανάληψη, δηλαδή τις ανάγκες που έχει να καλύψει για την οικογένειά του, για τους συνεργάτες του, θα πρέπει να δανειστεί, τα πάντα δεσμεύτηκαν και δε γνωρίζει τον λόγο», αναφέρει ο δικηγόρος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Η δέσμευση γίνεται για να διασφαλιστεί το ελληνικό δημόσιο και να μην υπάρχει χρόνος να το πω έτσι στον ελεγχόμενο να διαβιβάσει πράγματα. Άρα κρίνει η αρχή και δεσμεύει πριν καταλήξει»,εκτιμά ο φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου.

Μετά από πολύμηνη έρευνα, προκύπτουν υπόνοιες για φοροδιαφυγή, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει μία συγκεκριμένη εταιρεία του καλλιτέχνη.

«Ο εντολέας μας έχει μία συγκεκριμένη δραστηριότητα και κάποιες άλλες, παράπλευρες αν θέλετε. Θα δούμε σε ποιο τμήμα ή αν σε όλο το φάσμα αυτών αφορά η έρευνα και αυτά που θα κληθούμε να δώσουμε απαντήσεις και εκτιμούμε ότι έχουμε απαντήσεις για τα πάντα», επισημαίνει ο έτερος δικηγόρος του καλλιτέχνη, Στάθης Μπακάλης.

Μέσω των δικηγόρων του μάλιστα διαψεύδει ότι την τελευταία 5ετία δηλώνει ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ.

«Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι ο άνθρωπος αυτός τα τελευταία πέντε χρόνια είχε εισόδημα 50.000 ευρώ είναι ψευδές. Το μόνο που έχει σχέση και ένα ίχνος πραγματικότητας είναι ότι σε μία φορολογική περίοδο, το εισόδημά του ήταν πράγματι 50.000, που εξηγείται και για ποιον λόγο ήταν 50.000. Όλες τις υπόλοιπες το εισόδημα ήταν πολύ μεγάλο», εξηγεί ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Οι δικηγόροι του αναμένεται να πάνε στην εισαγγελία πρωτοδικών τη Δευτέρα ώστε να ζητήσουν η έρευνα να γίνει κατά προτεραιότητα και να κληθεί για εξηγήσεις.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η φοροδιαφυγή ύψος 1,3 εκατομμυρίων ευρώ για την οποία ελέγχεται ο τραγουδιστής φαίνεται να έγινε με «όχημα» την αγοραπωλησία εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται πως έχει αποτυπώσει στην έρευνα της η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο Αντώνης Ρέμος έχει εισπράξει κάποια χρήματα από επιχειρηματία που δραστηριοποιούταν στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να αγοράσει εταιρεία αιολικών πάρκων.

Η συναλλαγή, διαπιστώθηκε από την Αρχή, πως δεν ολοκληρώθηκε ωστόσο ο γνωστός τραγουδιστής φαίνεται να έχει κρατήσει τα χρήματα μη δηλώνοντας τα στις φορολογικές του δηλώσεις.

Για την Αρχή τα παραπάνω συνιστούν μεθόδευση και για τον λόγο αυτό προχώρησε η διαδικασία δέσμευσης της περιουσίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, ο Αντώνης Ρέμος φαίνεται να έδωσε μέρος αυτών των χρημάτων σε επιχειρηματία, φίλο του υπό μορφή δανείου.

Ο επιχειρηματίας αυτός ελέγχεται επίσης από την Αρχή.

Δευτερεύον σκέλος στην έρευνα αποτελεί η αναντιστοιχία που παρατηρήθηκε μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος, των 50.000 ευρώ συν μετοχές από μερίσματα σε εταιρείες που κατέχει, και των πραγματικών εισροών του.

Όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί σε ένα πόρισμα 20 σελίδων που υπέβαλε η Αρχή για το ξέπλυμα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στις 11 Ιουνίου με τον φάκελο να χρεώνεται για περαιτέρω διερεύνηση σε Εισαγγελέα πριν μια εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

