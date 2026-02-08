Υπόθεση κατασκοπείας: Αναφορές ότι γυναίκα είναι ο «άνθρωπος-σκιά» πίσω από τον 54χρονο σμήναρχο

Tα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο «θρίλερ κατασκοπείας», αναζητούν οι αρχές.

Όπως εκτιμούν μάλιστα, το δίκτυο των κατασκόπων συγκροτεί μια μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο αξιωματικός που συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης αλλά «άνθρωπος- σκιά» που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να πουλήσει κρατικά μυστικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πρόκειται για μια γυναίκα η οποία δεν έχει σχέση με τον στρατό και έχει πολύ υψηλό ρόλο στην πυραμίδα των κατασκόπων, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη επίσημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αρχές φαίνεται να έχουν στην κατοχή τους φωτογραφίες από τουλάχιστον δύο συναντήσεις του 54χρονου σμηνάρχου με Κινέζο πράκτορα που είναι περίπου 40-45 ετών, πέρσι σε κεντρικά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Η μια εκ των δύο συναντήσεων είχε γίνει όταν ο Κινέζος Πράκτορας είχε πραγματοποιήσει σύντομη στάση στη χώρα μας, αφού προηγουμένως είχε δώσει το «παρών» σε συνέδριο άλλης χώρας- μέλους του ΝΑΤΟ.

Αυτό που τίθεται στο επίκεντρο των ερευνών είναι το εάν ο 54χρονος είχε δώσει διαβαθμισμένες πληροφορίες στον πράκτορα, κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων συναντήσεων.

Η γυναίκα αυτή πάντως - που δεν έχει επιβεβαιωθεί όμως επίσημα ότι ήταν γυναίκα, σύμφωνα με την ΕΡΤ ήταν παρούσα και στις δύο συναντήσεις που είχαν γίνει καθώς τα κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ έχουν στα χέρια τους φωτογραφίες που τη δείχνουν με τον συγκεκριμένο άνδρα.

Οι Αρχές διερευνούν αν η γυναίκα ήταν εκείνη που πλησίασε και προσέγγισε τον σμήναρχο, αλλά και πότε και με ποιον τρόπο συνάντησε τον Κινέζο κατάσκοπο.

Οι πληρωμές

Οι πληρωμές του σμηνάρχου φαίνεται πως γίνονταν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής που ήταν εγκατεστημένη σε κρυφό κινητό μάρκας Samsung, που κατείχε.

Τα εμβάσματα κυμαίνονται από 5.000 έως 15.000 ευρώ το μήνα ή το τρίμηνο- ανάλογα με τη σημαντικότητα των πληροφοριών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.