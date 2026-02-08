Οπαδική επίθεση στο Γαλάτσι: Είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ των δύο τραυματιών και ομάδας ατόμων

Επίθεση με οπαδικά κίνητρα δέχθηκαν δύο άτομα χθες το βράδυ στο Γαλάτσι. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Οι δύο επιθέσεις, που έγιναν σε πολύ κοντινή απόσταση και με διαφορά λίγων λεπτών, συνδέονται μεταξύ τους, αφού είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ των τραυματιών και ομάδας ατόμων και η ΕΛ.ΑΣ αναζητεί τους δράστες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται στην ουσία για το ίδιο οπαδικό περιστατικό, το οποία έλαβε χώρα στα Τουρκοβούνια, σε ένα απόμερο σημείο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα κυνηγητό στα γύρω στενά, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πέντε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δράστες να τραυματίσουν με μαχαίρι στον γλουτό τον 32χρονο, καθώς και στο στήθος τον 25χρονο φίλο του.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου (7/2), όπου σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σε απόμερο σημείο στα Τουρκοβούνια, συναντήθηκαν οι δύο παρέες, τα πέντε άτομα δηλαδή και οι δύο νεαροί, θύματα της επίθεσης. Ακολούθησε μία άγρια συμπλοκή, στη συνέχεια ο 32χρονος με τον 25χρονο φίλος του προσπάθησαν να διαφύγουν και τότε ένας από τους πέντε δράστες έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε στον γλουτό τον 32χρονο, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει από τα γύρω στενά, βγήκε στον κεντρικό δρόμο, εκεί όπου λίγη ώρα αργότερα, φωνάζοντας και καλώντας σε βοήθεια από τους περαστικούς, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα υπήρχε ένα κυνηγητό στην ακριβώς αντίθετη πλευρά του δρόμου, εκεί όπου οι δράστες κυνηγούσαν με αυτοκίνητο τον 25χρονο. Αφού τον εντόπισαν κατέβηκαν από το όχημα, όπου μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους δράστες έβγαλε και όπλο και απείλησε τον 25χρονο, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει, τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και στην συνέχεια τον τραυμάτισαν με το μαχαίρι στο στήθος. Σημειώνεται ότι το θύμα τη γλίτωσε μόνο με κάποιες ελαφριές εκδορές.

Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν στο ΙΧ και διέφυγαν προς τον κεντρικό δρόμο του Γαλατσίου, την Αγίας Γλυκερίας, εκεί όπου σε κάποιο κάδο απορριμάτων πέταξαν το μαχαίρι της επίθεσης και οι αστυνομικοί το βρήκαν λίγη ώρα αργότερα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο ένας από τους δύο τραυματίες είχε τραυματιστεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο Περιστέρι, καθώς τότε είχε σκάσει μία κροτίδα στα χέρια του, οπότε είναι πρόσωπο το οποίο ήταν γνωστό στις αρχές.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες αυτής της άγριας οπαδικής επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

