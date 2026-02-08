Τροχαία εναντίον Viber: Tο «κόλπο» 100.000 οδηγών για να γλιτώνουν

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Σε πεδίο μάχης με δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα έχουν μετατραπεί οι δρόμοι της Αττικής: Aπό τη μία τα μπλόκα της ΕΛΑΣ και από την άλλη τα «ψηφιακά ραντάρ» του Viber που ακυρώνουν κάθε προσπάθεια αστυνόμευσης. Από τις 5 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2026, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής «σάρωσε» το λεκανοπέδιο, βεβαιώνοντας μέσα σε μόλις τρεις ημέρες 4.033 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια επιβολής της νομιμότητας προσκρούει διαρκώς σε ένα καλά εδραιωμένο ψηφιακό τείχος.

Το Viber και οι γνωστές εδώ και καιρό ομαδικές συνομιλίες, λειτουργούν ως ένας μόνιμος πληροφοριοδότης για δεκάδες χιλιάδες οδηγούς, ακυρώνοντας στην πράξη τον αιφνιδιασμό των αρχών.

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΑΣ για το τριήμερο προκαλούν ίλιγγο και αποδεικνύουν την έκταση της παραβατικότητας. Οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) εντόπισαν 300 οδηγούς να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα και 212 μοτοσικλετιστές χωρίς κράνος. Το πιο ανησυχητικό είναι πως 251 άτομα οδηγούσαν χωρίς να έχουν καν δίπλωμα, ενώ άλλοι 14 εντοπίστηκαν να κινούνται παράνομα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Η "λυπητερή" περιλάμβανε την αφαίρεση 649 αδειών οδήγησης και 204 αδειών κυκλοφορίας, ενώ 237 οχήματα ακινητοποιήθηκαν επιτόπου. Στο μέτωπο του αλκοόλ, διενεργήθηκαν σχεδόν 33.500 αλκοτέστ, με 212 οδηγούς να βρίσκονται μεθυσμένοι και 6 από αυτούς να συλλαμβάνονται.

Την ίδια ώρα όμως που η Τροχαία έστηνε τα μπλόκα της, ο μηχανισμός ειδοποίησης στο Viber, που αριθμεί πλέον πάνω από 100.000 μέλη αθροιστικά σε δύο κύριες ομάδες, πήρε "φωτιά". Τα μηνύματα που ανταλλάσσονται καθημερινά, και κορυφώθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων, είναι αποκαλυπτικά: «Radar πιστόλι στην εθνική από Τρίπολη προς Κόρινθο πριν τα διόδια του Σπαθοβουνίου» ή «Ραντάρ στην εθνική προς Κόρινθο, 10χλμ πριν την έξοδο Άγιοι Θεόδωροι». Οι χρήστες, εκπαιδευμένοι πλέον σε αυτή την πρακτική, δίνουν στίγμα ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, όπως «Μπλόκο Ούλωφ Πάλμε 6» ή «Γαλάτσι Πολυδούρη 4, μπροστά από το σχολείο», προστατεύοντας τους παραβάτες από τις συνέπειες.

Η κατάσταση είναι παγιωμένη και εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς οι πληροφορίες αφορούν συχνά ελέγχους μέθης ή ΚΤΕΟ. Μηνύματα όπως «Πιστόλι στο αεροδρόμιο, 2 περιπολικά, τσεκάρουν τα πάντα alco test κτεο» ή «Μπλόκο στον Άγιο Στέφανο έξοδο προς Αθήνα», ουσιαστικά προσφέρουν οδό διαφυγής σε οδηγούς που αποτελούν κινητές βόμβες. Ακόμη και οι κινήσεις των ομάδων ΔΙΑΣ γίνονται γνωστές: «Δίας απέναντι από αλκυονίδες στη Βάρκιζα».

Η οργάνωση αυτών των ομάδων έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο αυτοματισμού, που υπάρχουν πάγιες οδηγίες για τα μέλη: «Πατήστε πάνω στην οθόνη... search in chat και γράψτε εκεί τις περιοχές... Θα σας εμφανίσει μηνύματα στο chat κατευθείαν», αναφέρει χαρακτηριστικά διαχειριστής, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα οργανωμένο δίκτυο και όχι για περιστασιακή αλληλεγγύη.

Όταν η ενημέρωση φτάνει στο σημείο να αναφέρει «Καθάρισε το Μπλόκο Άγιο Διονύσιο Πειραιά μόλις» ή «Σταματούν επιλεκτικά» στην έξοδο προς Εθνική, γίνεται σαφές πως η οδική ασφάλεια υπονομεύεται εκ των έσω εδώ και πολύ καιρό.

Αυτή η "ψηφιακή ασπίδα" επιτρέπει στον μεθυσμένο, τον επικίνδυνο ή τον χωρίς δίπλωμα οδηγό να αποφύγει τον έλεγχο αλλάζοντας δρομολόγιο. Η ΕΛΑΣ δηλώνει πως οι εξορμήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, όμως είναι φανερό πως η μάχη δίνεται σε δύο μέτωπα: στην άσφαλτο με τους παραβάτες και στο διαδίκτυο με έναν "μεγάλο αδελφό" που παρακολουθεί και καταδίδει κάθε κίνηση των περιπολικών.

Πηγή: skai.gr

