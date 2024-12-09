Της Έλενας Γαλάρη

Δημόσια επιστολή προς την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εισαγγελέων, Αχιλλέα Ζήση, τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορο Σεβαστίδη και τον Πρόεδρο της συντονιστικής επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, Δημήτρη Βερβεσό απέστειλαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του Πέτρου Φιλιππίδη, με αφορμή την κριτική που ασκήθηκε στον εισαγγελέα του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό ο Πέτρος Φιλιππίδης για δύο απόπειρες βιασμού.

"Με αφορμή ερωτήσεις του Εισαγγελέα της έδρας προς την καταγγέλλουσα, στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη - η πρωτόδικη απόφαση αριθμεί πάνω από 2500 σελίδες - ακολούθησε δυσαρέσκεια από συμπολίτες μας, που δεν γνωρίζουν την δικογραφία, ούτε ήταν μέσα στο ακροατήριο, ώστε να έχουν σαφή και πλήρη αντίληψη των γεγονότων", αναφέρουν στην επιστολή τους οι συνήγοροι του κατηγορούμενου, με την οποία ζητούν να διασφαλιστεί το κράτος δικαίου και η δίκαιη δίκη, που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα του θύματος και του κατηγορουμένου.



Η δημόσια επιστολή αναλυτικά

"Μιχάλη Δημητρακόπουλου, Κικής Πακιρτζίδου, Εύας Μπόμπολη, πληρεξουσίων δικηγόρων του Πέτρου Φιλιππίδη.



ΠΡΟΣ



Την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ,αξιότιμη κυρία Γεωργία Αδειλίνη,

τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εισαγγελέων, αξιότιμο κύριο Αχιλλέα Ζήση,

τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αξιότιμο κύριο Χριστόφορο Σεβαστίδη,

τον Πρόεδρο της συντονιστικής επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, αξιότιμο κύριο Δημήτρη Βερβεσό.

Το 1748 ο διαφωτιστής Μοντεσκιέ έθεσε τις βάσεις της θεμελιώδους αρχής της διάκρισης των εξουσιών, που ρητά προβλέπεται στο άρθρο 26 του Συντάγματος. Σύμφωνα με την άνω υπαρξιακή αρχή για την Δημοκρατία, η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια και όχι από τα σεβαστά κινήματα, τους πανελίστες, τους πολιτικολογούντες. Οι αποφάσεις εκδίδονται από τους δικαστές μετά από εισαγγελική πρόταση και αυτό ΔΕΝ θα αλλάξει γιατί αυτό είναι Δημοκρατία. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς δεν επηρεάζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Πρωθυπουργό, γιατί αυτό είναι Δημοκρατία.



Με αφορμή ερωτήσεις του Εισαγγελέα της έδρας προς την καταγγέλλουσα, στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη - η πρωτόδικη απόφαση αριθμεί πάνω από 2500 σελίδες - ακολούθησε δυσαρέσκεια από συμπολίτες μας, που δεν γνωρίζουν την δικογραφία, ούτε ήταν μέσα στο ακροατήριο, ώστε να έχουν σαφή και πλήρη αντίληψη των γεγονότων.

Συγκεκριμένα νέος πολιτικός αρχηγός, δημόσια ζήτησε να ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ για τις τεθείσες ερωτήσεις του Εισαγγελέα στην ΕΚΚΡΕΜΗ ποινική υπόθεση, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κυρία Αδειλίνη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κύριος Φλωρίδης και ο Πρωθυπουργός της χωράς κύριος Μητσοτάκης!! Οι παρεμβάσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης ΔΕΝ είναι Δημοκρατία και «ανοίγουν την πόρτα ενός χρονοντούλαπου της ιστορίας», που είναι σκοτεινό, βασανιστικό, με γκιλοτίνες διακοσμημένο. Μόνο σε μη δημοκρατικά καθεστώτα παρεμβαίνουν στην δικαιοδοτική λειτουργία οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και οι Πρωθυπουργοί. Ευτυχώς στην πατρίδα μας η εκτελεστική εξουσία δεν υπεισέρχεται στην δικαστική εξουσία, δεν συμμερίζεται τις απόψεις του νέου πολιτικού.



Άλλοι, με σοβαρή και συγκροτημένη γραφίδα, υποστηρίζουν «ότι η Δικαιοσύνη ΔΕΝ πρέπει να αμφισβητεί την αξιοπιστία» όσων καταγγέλλουν πράξεις βίας στην γενετήσια ζωή, γιατί έτσι «υποθάλπεται η έμφυλη βία». Η έρευνα από το δικαστήριο των συνθηκών τέλεσης του αδικήματος σύμφωνα με την δικονομία συνιστά «κανονικοποίηση του αδικήματος και καταρρέει η κοινωνία επαγρύπνησης και αλληλεγγύης»!!Δηλαδή εδώ υποστηρίζεται απο συγκροτημένες προσωπικότητες να καταργήσουμε τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που διασφαλίζει την δίκαιη δίκη και το τεκμήριο αθωότητας.



Κάποιοι άλλοι αγανακτισμένοι, που έχουν και νομική παιδεία, αξιώνουν να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη στον εισαγγελέα μεσούσης της αποδεικτικής διαδικασίας!! Δεν αντιλαμβάνονται ότι έτσι καταλύεται ο θεσμός της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης!! Σε λίγο θα ζητάνε, πριν από το δικαστήριο, να εντέλλονται οι δικαστές και εισαγγελείς να εκδίδουν συγκεκριμένες αποφάσεις για την διαφύλαξη της κοινωνικής ευταξίας!ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ !!



Όλοι οι ανωτέρω ξεχνούν ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης ΑΘΩΩΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ για δύο υποτιθέμενους βιασμούς πρωτοδίκως. Αν, ακολουθούσαμε τις ανωτέρω απόψεις των δυσαρεστημένων, θα έπρεπε σε μία μέρα να είχε καταδικασθεί ο Φιλιππίδης για δύο ανυπόστατους δικαστικά βιασμούς και να είχε σταλεί στην ηθική αγχόνη. Θα έπρεπε η δικαιοσύνη ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ να είχε αποδεχτεί την «αξιοπιστία» μίας καταγγέλλουσας, που είχε ΛΗΣΜΟΝΗΣΕΙ το βιασμό της και της τον ΘΥΜΙΣΕ ο επίσης «αξιόπιστος» μάρτυρας φίλος της στην προδικασία! Αν υιοθετήσουμε τις ΚΕΝΟΤΟΜΕΣ απόψεις τους ,ΘΑ πρέπει η Δικαιοσύνη να αποδέχεται , ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ότι μία καταγγελία απόπειρας βιασμού μετά από 11 χρόνια, χωρίς κανένα στοιχείο, είναι de facto αληθής .Το γεγονός ,ότι στην υπόθεση Φιλιππίδη η ηθοποιός έμπιστη φίλη της καταγγέλλουσας, που έρχεται ως μάρτυρας στο δικαστήριο για να καταθέσει για την απόπειρα βιασμού, στον διαδραμόντα χρόνο αποστέλλει γραπτά μηνύματα με ευχές «Ο,ΤΙ ΛΑΧΤΑΡΑΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΛΑΧΤΑΡΑ , ΣΑΣ ΦΙΛΩ ΓΛΥΚΑ Β.Χ» … στον «κακοποιητή» της φίλης της Πέτρο Φιλιππίδη, δεν είναι μείζον θεμα για για διερεύνηση της αξιοπιστίας της κατάθεσης!!! Γνώριζε δηλαδή από το 2010 η Β.Χ οτι ο Φιλιππιδης αποπειράθηκε να βιάσει την κολλητή της και το ετος 2018 του λέει οτι τον « φιλάει γλυκά»!!



Σήμερα κατηγορούμενος είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης, αύριο κατηγορούμενος μπορεί να είναι ο γιος και αδερφός μίας γυναίκας. Πώς θα αισθανόταν αυτή η μητέρα, η αδελφή, εάν το δικαστήριο περιοριζόταν στο ερώτημα προς την καταγγέλλουσα, αν αποπειράθηκε να την βιάσει ο κατηγορούμενος, αν του γνωστοποίησε την μη συναίνεση της, και μετά την αναμενόμενη καταφατική απάντηση της καταγγέλλουσας, να προχωρούσε σε καταδίκη, χωρίς περαιτέρω ουσιαστική διερεύνηση του ακανθώδους ιστορικού της υπόθεσης; Σίγουρα η γυναίκα μάνα, αδελφή θα είχε το αίσθημα της αδικίας, της έλλειψης διερεύνησης της κατηγορίας.



Έτσι οραματίζονται κάποιοι την δικαιοσύνη στην πατρίδα μας. Αποδεικτικό θέσφατο η καταγγελία, στην πυρά ο Δικαστής, ο Εισαγγελέας, ο Συνήγορος, που θα διανοηθεί να αμφισβητήσει την ποιότητα της καταγγελίας. Εμείς όμως θα αγωνιζόμαστε στα δικαστήρια για την ουσιαστική ιχνηλάτηση της αλήθειας, δίχως τεκμήρια ενοχής και αξιοπιστίας.

Έχουμε την τιμή να απευθυνόμαστε σε Εσάς, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ το Κράτος Δικαίου, την Δίκαιη Δίκη, που κατοχυρώνουν τα δικονομικά και ουσιαστικά δικαιώματα του θύματος και του κατηγορουμένου, ΠΡΟΕΧΟΝΤΩΣ δε ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ των Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την ενάσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων τους".

Πηγή: skai.gr

