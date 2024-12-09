Με αφορμή την έναρξη του «Καλαθιού των Χριστουγέννων» την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και του Καλαθιού του Αη Βασίλη στις 18 Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση για τα επιπλέον προϊόντα που διαθέτουν.

«Τα Χριστούγεννα φέρνουν πάντοτε χαρά στις οικογένειες και ιδίως στα παιδιά. Όμως σημαίνουν και πρόσθετες ανάγκες για τους μεγάλους. Η Πολιτεία, λοιπόν, οφείλει να είναι δίπλα τους. Όχι μόνο με γενικά μέτρα που βελτιώνουν τις αποδοχές ή μειώνουν τους φόρους. Αλλά και με στοχευμένες πρωτοβουλίες για τα έξοδα των ημερών.

Έτσι λοιπόν, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, το «Καλάθι του Νοικοκυριού» επεκτείνεται με 6 επιπρόσθετες κατηγορίες προϊόντων, απαραίτητων για το τραπέζι των εορτών. Το «Καλάθι των Χριστουγέννων» θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα αρνί, κατσίκι, γαλοπούλα, καθώς και τσουρέκι, βασιλόπιτα και σοκολάτα.

Παράλληλα, από τις 18 Δεκεμβρίου, ξεκινά και το «Καλάθι του Αϊ Βασίλη» με επιλογές από 10 κατηγορίες παιχνιδιών. Εφέτος θα είναι και αυτά περισσότερα ώστε οι αγορές της Πρωτοχρονιάς να είναι πιο πλούσιες σε ιδέες για δώρα. Αλλά και πιο οικονομικές για τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Η στήριξη της οικογένειας ήταν και παραμένει προτεραιότητά μας. Και τα χαμόγελα μικρών και μεγάλων, οι καλύτερες ευχές για τις ημέρες που έρχονται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.