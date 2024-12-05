Υπόθεση αστυνομικού Βουλής: Συνέχεια ήταν μελανιασμένη, ήταν κοινό μυστικό

Στην κατάσχεση πλήθους ψηφιακών πειστηρίων, dvd ακόμη και cd με μουσική κατάσχεσαν αστυνομικοί το βράδυ της Τετάρτης από το σπίτι του 45χρονου αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή και κατηγορείται για ακραία μορφή κακοποίησης και βιασμούς σε βάρος των παιδιών του.

Στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές αναζητούν και ένα laptop του άνδρα που κατηγορείται για τον βιασμό των παιδιών του.

Ο 45χρονος, όπως αποκαλύπτει μιλώντας στον ΣΚΑΪ, άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, είχε βάλει κάμερες σε όλο το σπίτι για να ελέγχει κάθε κίνηση της γυναίκας και των παιδιών του

«Όλα τα παιδιά είναι φοβισμένα. Το σπίτι τους είναι γεμάτο κάμερες και ηχεία. Με το που έμπαινε στο σπίτι της έπαιρνε το όπλο» αναφέρει χαρακτηριστικά το άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος της οικογένειας υποστηρίζοντας πως ήταν κοινό μυστικό οι ξυλοδαρμοί και οι απειλές

«Συνέχεια ήταν μελανιασμένη, με ράμματα, είχε κάνει εισαγωγή σε νοσοκομείο. Οι συνάδελφοι όλοι το έβλεπαν και το ξέρανε μέσα στη ΓΑΔΑ, ειδικά στο τμήμα της. Όλοι το ξέρανε και οι συγγενείς του, η αδερφή του, η μάνα του, οι κουμπάροι του», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Το άτομο μάλιστα επέρριψε ευθύνες για τα όσα φρικτά βίωναν τα παιδιά και στη 35χρονη μητέρα τους.

«Δε δικαιολογώ τη γυναίκα του, για μένα φταίει, φταίει γιατί είμαστε μανάδες, ξέρουμε πως αντιδράει μία μάνα, αλλά είναι μια γυναίκα άβουλη. Φώναζε μπροστά μας, την έβριζε μπροστά μας, τη χτύπησε εν μέρει μπροστά μας»

Άτομα που έρχονταν σε επαφή με την οικογένειά προέτρεπαν τη 35χρονη να εγκαταλείψει τον άνδρα της, με την ίδια όμως να παραμένει στο πλευρό του.

ΤΙ υποστήριξε η 35χρονη

«Όσο περνούσε ο καιρός, τα πράγματα χειροτέρεψαν. Στην αρχή μου έδινε μπουνιές, χαστούκια και κλωτσιές. Μετά άρχισε και η βία στη σεξουαλική πράξη. Έχω σημάδια δίπλα στα φρύδια από τα χτυπήματα με το γκλομπ. Πάντα του έλεγα ότι δε θέλω, έκλαιγα απαρηγόρητη, αλλά εκείνος ισχυριζόταν ότι είμαι ανήθικη επειδή είχα σχέσεις πριν από εκείνον», ανέφερε.

Ο 45χρονος αστυνομικός που συνεχίζει να αρνείται κάθε εμπλοκή του με τη δυσώδη υπόθεση, το 2008, είχε διαγνωστεί με ψύχωση, κρίσεις πανικού, διαταραχές άγχους και είχε λάβει φαρμακευτική αγωγή. Μέχρι το 2010 είχε απασχολήσει για 10 πειθαρχικές και ποινικές υποθέσεις, αλλά παρόλα αυτά, το 2019 όταν εγκρίθηκε η πρόταση για τη μετακίνησή του στη Βουλή, εμφανιζόταν ως όπου ήταν "υπόδειγμα" αστυνομικού.

Το μεσημέρι τα δυο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας που φιλοξενούνται σε νοσοκομείο, προσπάθησαν να φύγουν από το χώρο, αλλά έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικό που βρισκόταν στο σημείο.

Πηγή: skai.gr

