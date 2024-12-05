Κυκλάδες: Συνεκπαίδευση PASSEX ελληνικής και γαλλικής φραγάτας

Συνεκπαίδευση τύπου PASSEX (Passing Exercise) της φρεγάτας ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ με τη φρεγάτα FS COURBET του γαλλικού Ναυτικού διεξήχθη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων.

Κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης εκτελέσθηκαν γυμνάσια πυρών, επικοινωνιών, προχωρητικών ελιγμών, διοικητικής μέριμνας και προσαπονηώσεων ελικοπτέρου.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων.

Πηγή: skai.gr

