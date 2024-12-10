Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός
Το χειρότερο σενάριο φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα δείγματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έγινε στη 12χρονη κόρη του αστυνομικού της Βουλής, ο οποίος κατηγορείται για κακοποίηση των παιδιών και της συζύγου του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση στο 12χρονο κορίτσι έδειξε μερική ρήξη υμένα, γεγονός που συνεπάγεται -και- τη σεξουαλική του κακοποίηση.
Δεκτό το αίτημα για ψυχολογική εξέταση στη σύζυγο
Νωρίτερα σημειώθηκαν εξελίξεις στην υπόθεση του αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή και σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του -επίσης αστυνομικού- αλλά και τις καταθέσεις των ανήλικων παιδιών του ασελγούσε εις βάρος τους.
Πριν από λίγο έγινε δεκτό το αίτημα του αστυνομικού να υποβληθεί η σύζυγος του σε ψυχιατρική αξιολόγηση από ειδικό πραγματογνώμονα καθώς στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική και σύμφωνα με τον προφυλακισμένο αστυνομικό της είχε συνταγογραφηθεί βαριά φαρμακευτική αγωγή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.