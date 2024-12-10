Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Το χειρότερο σενάριο φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα δείγματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έγινε στη 12χρονη κόρη του αστυνομικού της Βουλής, ο οποίος κατηγορείται για κακοποίηση των παιδιών και της συζύγου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση στο 12χρονο κορίτσι έδειξε μερική ρήξη υμένα, γεγονός που συνεπάγεται -και- τη σεξουαλική του κακοποίηση.

Δεκτό το αίτημα για ψυχολογική εξέταση στη σύζυγο

Νωρίτερα σημειώθηκαν εξελίξεις στην υπόθεση του αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή και σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του -επίσης αστυνομικού- αλλά και τις καταθέσεις των ανήλικων παιδιών του ασελγούσε εις βάρος τους.

Πριν από λίγο έγινε δεκτό το αίτημα του αστυνομικού να υποβληθεί η σύζυγος του σε ψυχιατρική αξιολόγηση από ειδικό πραγματογνώμονα καθώς στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική και σύμφωνα με τον προφυλακισμένο αστυνομικό της είχε συνταγογραφηθεί βαριά φαρμακευτική αγωγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.