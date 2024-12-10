Έλενα Γαλάρη

Ποινική δίωξη σε βάρος των δύο Τούρκων κουρδικής καταγωγής ασκήθηκε από την εισαγγελία για το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στην Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για:

- Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από κοινού τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά συρροή

- Ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στον ανακριτή από τον οποίο θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Πηγή: skai.gr

