Σε σειρά καταγγελιών προχώρησε σήμερα μέσω του δικηγόρου ο αστυνομικός της Βουλής που κατηγορείται για βασανιστήρια και βιασμούς των ανήλικων παιδιών του και της συζύγου του, η οποία έχει στο μεταξύ ομολογήσει ότι κακοποιούσε σεξουαλικά και εκείνη τα ίδια της τα παιδιά.

Σε εκτενή δήλωσή του, ο συνήγορός του, Όθωνας Παπαδόπουλος, μεταξύ άλλων, καταγγέλλει τον τρόπο με τον οποίο «σκιαγραφείται το προφίλ του», ζητά συμπληρωματική κατάθεση της συζύγου του ενώ διαμαρτύρεται για τη διαρροή εγγράφων της δικογραφίας.

Επιπλέον, προαναγγέλλει την υποβολή αιτήματος για συμπληρωματική εξέταση της καταγγέλλουσας-συζύγου του αστυνομικού «προς παροχή εξηγήσεων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (μάρτυρα, υπόπτου ή κατηγορουμένης), επί συγκεκριμένων ερωτημάτων που έχουν μείνει αναπάντητα» και ζητεί να μη φιλοξενηθούν τα παιδιά των δύο αστυνομικών σε διαφορετικές δομές, αλλά να παραμείνουν όλα μαζί «και να μην διαρρηχθεί ο δεσμός που έχουν μεταξύ τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Όθωνα Παπαδόπουλου:

Σε σχέση με την ανατεθείσα στον επικεφαλής του γραφείου μας κ. Όθωνα Παπαδόπουλο, υπόθεση του αστυνομικού που υπηρετούσε στην Βουλή και κατηγορείται για πράξεις ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκων, λαμβάνουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:

Η θέση του εντολέα μας εξακολουθεί να είναι αρνητική ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ που του έχουν απαγγελθεί.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τη συνεχιζόμενη και ανέλεγκτη διαρροή των εγγράφων της δικογραφίας, η οποία μάλιστα γίνεται κατά τρόπο επιλεκτικό, με υπερτονισμό στοιχείων που δημιουργούν υποψίες σε βάρος του εντολέα μας και μεθοδευμένη απόκρυψη σημαντικών στοιχείων που ΑΠΟΔΟΜΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ την απαγγελθείσα σε βάρος του κατηγορία.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για τον τρόπο προβολής της συγκεκριμένης υπόθεσης από τα ΜΜΕ και για την σκιαγράφηση του προφίλ του εντολέα μας, που γίνεται με τρόπο μεροληπτικό και με επίδειξη στοιχείων διαπόμπευσης και φανατισμού, με πλήρη καταπάτηση του τεκμηρίου της αθωότητας και με προβολή στοιχείων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι από τα ΜΜΕ ακολουθείται η ίδια τακτική που είχε ακολουθηθεί και στο παρελθόν, σε ανάλογες υποθέσεις δημοσιότητας, δηλ. η αποδόμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, η κακοποίηση του προφίλ του στα μάτια της κοινής γνώμης με την επίκληση ανύπαρκτων στοιχείων, η προβολή συνεντεύξεων «μαρτύρων» που εμφανίζονται σε κάμερες με γυρισμένες πλάτες και αλλοιωμένα χαρακτηριστικά προσώπου και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ κατά την δικαστική διαδικασία, καθώς σκοπίμως αποκρύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και κανείς δεν μαθαίνει ποτέ ποιοί είναι.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για το ηθικά και νομικά απαράδεκτο φαινόμενο της δημοσιοποίησης των φωτογραφιών του εντολέα μας και της συζύγου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσοι προχώρησαν σε τέτοιου είδους αναρτήσεις ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, καθώς με τον τρόπο αυτό ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της ταυτότητός τους και στιγματίστηκαν στο σύνολο της κοινωνίας. Για το συγκεκριμένο ζήτημα πρόκειται να προβούμε σε υποβολή μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενέργεια που θα έπρεπε να είχε κάνει και η μητέρα των παιδιών, εάν πραγματικά, όπως ισχυρίζεται, πράττει με βάση το συμφέρον των παιδιών της. Ωστόσο, το μείζον ζήτημα είναι ότι απέτυχε παταγωδώς κάθε προσπάθεια προστασίας της ταυτότητας των παιδιών που βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης, πράγμα που επισείει σοβαρές ποινικές ευθύνες.

Δουλεύουμε με σοβαρότητα και μεθοδικότητα με σκοπό την συλλογή στοιχείων και την πραγματοποίηση νομικών ενεργειών που θα οδηγήσουν στην κατάρρευση του κατηγορητηρίου που έχει απαγγελθεί στον εντολέα μας.

Προχωρούμε άμεσα στην υποβολή αιτήματος για συμπληρωματική εξέταση της καταγγέλουσας, προς παροχή εξηγήσεων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (μάρτυρα, υπόπτου ή κατηγορουμένης), επί συγκεκριμένων ερωτημάτων που έχουν μείνει αναπάντητα από την ίδια, και συγκεκριμένα να απαντήσει για τον τρόπο συλλογής και παράδοσης προς τις Αρχές των αντικειμένων που αποτέλεσαν αντικείμενο κατάσχεσης και συγκεκριμένα τον λόγο για τον οποίο, κάθε δύο ή τρείς ημέρες, παραδίδει στις Αρχές νέα αντικείμενα προς έρευνα, για τα οποία δεν προκύπτει σε ποιόν ανήκουν, πώς σχετίζονται με τις καταγγελλόμενες πράξεις, για ποιο λόγο δεν παραδόθηκαν νωρίτερα, και για ποιο λόγο εγχειρίζονται στις Αρχές τμηματικά, λίγα-λίγα και «σε δόσεις». Πού τα βρίσκει, ποιος της τα δίνει, γιατί δεν τα είχε παραδώσει νωρίτερα, ποιος τα είχε τόσο καιρό στην κατοχή του. Επίσης, υποβάλλουμε αίτημα να διευκρινίσει ποιες ψυχικές ασθένειες είχαν διαγνωσθεί στην ίδια, βάσει της βαριάς φαρμακευτικής αγωγής που της είχε συνταγογραφηθεί από την Ψυχιατρική Κλινική στην οποία είχε νοσηλευτεί και να προσδιορίσει επακριβώς το χρονικό σημείο διακοπής της λήψης της αγωγής της, ενώ παράλληλα, εμμένουμε στο αίτημά μας για την ψυχιατρική της αξιολόγηση από ειδικό πραγματογνώμονα, νευρολόγο-ψυχίατρο που θα ορίσει αυτεπάγγελτα η δικαστική αρχή.

Την ίδια στιγμή που η οικογένεια του εντολέα μας διαλύεται και τα παιδιά του μοιράζονται σε διάφορα ιδρύματα ανά την επικράτεια, ενώ ο μεγάλος γιός της οικογένειας έχει σε βάρος του και ποινική διαδικασία λόγω μήνυσης της ίδιας του της μητέρας, η οποία προ ολίγων ημερών είχε επισκεφθεί αστυνομικό τμήμα και ζήτησε από τους συναδέλφους της την σύλληψη και τον εγκλεισμό-κράτηση του ανήλικου παιδιού τους για μία νύχτα σε αστυνομικό κρατητήριο, με λύπη μας πληροφορούμεθα ότι η καταγγέλλουσα σύζυγός του δηλώνει στα ΜΜΕ ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων της είναι η άσκηση αγωγής διαζυγίου, ώστε να συνεχίσει, ελεύθερα και χωρίς δεσμεύσεις – την προσωπική της ζωή. Μεταφέρουμε την θερμή παράκλησή του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ΝΑ ΜΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ αλλά να παραμείνουν όλα μαζί και να μην διαρρηχθεί ο δεσμός που έχουν μεταξύ τους, μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική και ανακριτική έρευνα.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, και ανάλογα με τις εξελίξεις και την πορεία της Ανάκρισης, θα ακολουθήσει νέα ομάδα αποδεικτικών αιτημάτων προς τον αξιότιμο κ. Ανακριτή, μέχρι τη τελική απόδειξη των θέσεων του εντολέα μας και την οριστική δικαίωσή του.

Πηγή: skai.gr

