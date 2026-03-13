Μάντζος στον ΣΚΑΪ: Έχει δει ο κ. Μαρινάκης την απόφαση του μονομελούς για τις υποκλοπές;

Πυρά κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος για τις δηλώσεις που έκανε στον ΣΚΑΪ πως η «Δικαιοσύνη αποφάσισε πως στο θέμα των υποκλοπών δεν υπάρχει καμία κρατική εμπλοκή».

Αναλυτικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Μάντζος ανέφερε: «Εγώ αναρωτιέμαι: ο κ. Μαρινάκης έχει δει ότι υπάρχει καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με συγκεκριμένες καταδίκες, σε ύψος ρεκόρ ποινές για 4 ιδιώτες, που υποτίθεται από μόνοι τους, με ένα περίεργο χόμπι παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφο και πολιτικό αντίπαλο;

Έχει ενημερωθεί ο κ. Μαρινάκης ότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την ΕΥΠ, της οποίας προΐσταται ο πρωθυπουργός, να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για την παρακολούθησή του και ο πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει; Έχει ενημερωθεί ότι υπάρχει διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Έχει ενημερωθεί ότι υπάρχει δήλωση του καταδικασμένου που λέει ότι ‘’εμείς πουλούσαμε το Predator μόνο σε κρατικές, δημόσιες αρχές και κράτη και από κει και πέρα την ευθύνη την έχουν εκείνοι και όχι εμείς;’’. Έχει ενημερωθεί πως έχουμε ζητήσει προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή τόσες εβδομάδες; Τόσα χρόνια δίνουμε έναν αγώνα και έρχεται ο κ. Μαρινάκης σήμερα ως κυβερνητικός εκπρόσωπος να μας πει ότι εμείς επαναφέρουμε τις υποκλοπές; Μήπως εμείς βγάλαμε και την απόφαση;».

«Χρειάζεται προανακριτική» για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Ακολούθως ο κ. Μάντζος αναφέρθηκε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το έγγραφο Βάρα ανέφερε πως: «Χρειάστηκαν 40 ώρες για να βρουν ένα πρωτόκολλο. Ασόβαρο». Και διερωτήθηκε εάν «ο κ. Βάρας εκβιάζει τον κ. Βορίδη και παραμένει δίπλα στον κ. Μητσοτάκη;».

«Χρειάζεται προανακριτική επιτροπή. Βλέπουμε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν. Ο κ. Βορίδης, προκύπτει από το έγγραφο του κ. Βάρα ότι γνώριζε και αυτή τη γνώση δεν την κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή. Και αυτό πρέπει να διερευνηθεί εκ νέου. Αυτό ως εξέλιξη πετάει στον αέρα όλο το πόρισμα της πλειοψηφίας της ΝΔ», τόνισε.

Για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο κ. Μάντζος ανέφερε πως «δεν είμαι εδώ για να συγκρίνω συμπεριφορές συναδέρφων, ούτε να μιλήσω για τις πειθαρχικές κυρώσεις που θα έπρεπε να έχουν οι συνάδερφοι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου και δεν θέλουμε να δουλεύουμε έτσι. Είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα, δημοκρατικό, το οποίο όχι απλώς ανέχεται όπως κάποιοι λένε αλλά κυρίως καλλιεργεί και ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα των απόψεων. Θεωρώ ότι μια διαγραφή δεν είναι ποτέ ευχάριστη και επιθυμητή. Όμως όλοι αξιολογούμαστε για τον λόγο μας. Εγώ καθημερινά αξιολογούμαι για τον λόγο μου, για το τι λέω, πώς το λέω και πότε το λέω. Όταν υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά και εμείς επαναφέρουμε συνεχώς τη συζήτηση σε μια τεχνητή εσωστρέφεια την οποία τροφοδοτούμε και αλληλοτροφοδοτούμε, νομίζω πως αυτό δεν βοηθά και αναπαράγει την εσωστρέφεια».

«Δεν θεωρώ πως είναι ανέφικτη η πολιτική ανατροπή, αν δεν πίστευα στην πολιτική αλλαγή δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Ο πολιτικός στόχος του κινήματος πιστεύω πως μας ενώνει όλους. Όσους δεν μας εμπνέει, δεν είμαστε εδώ, δεν είμαστε για τον στόχο αυτόν», κατέληξε.



