Δύο ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων εξακολουθούν να λειτουργούν παρά τις αποφάσεις επιβολής προστίμου και διακοπής της λειτουργίας τους καθώς δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας, ενώ στερούνται πυροπροστασίας και του απαιτούμενου ειδικευμένου προσωπικού.

Αυτό διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) στις δύο μονάδες, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν στην Αττική.

Αντικείμενο του ελέγχου ήταν η διαπίστωση της ποιότητας και επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών, των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων, καθώς και της τήρησης της διαδικασίας αδειοδότησης των Μονάδων.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η μία μονάδα δεν διέθετε άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας και η άλλη άδεια λειτουργίας. Παρά το γεγονός ότι είχαν εκδοθεί, από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, αποφάσεις επιβολής προστίμου και διακοπής της λειτουργίας τους, με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας εισαγγελίας, οι μονάδες εξακολουθούσαν να λειτουργούν.

Επιπλέον, δεν διέθεταν πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ παράλληλα δεν ήταν στελεχωμένες με το προβλεπόμενο αριθμητικά και κατά ειδικότητα προσωπικό (νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο).

Οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάσθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για συσχέτιση με τις αντίστοιχες δικογραφίες και στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής για ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

