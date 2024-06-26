Ξεκινούν από αύριο οι εγγραφές σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ

Ξεκινά από αύριο, 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 07:00, η διαδικασία για εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και μετεγγραφή των μαθητριών και μαθητών σε όλες τις τάξεις των Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και των Προτύπων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2024-2025.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://e- eggrafes.minedu.gov.gr, μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Αίτηση πρέπει να υποβληθεί για:

τις μαθήτριες και τους μαθητές που αποφοίτησαν από τη Γ' Γυμνασίου και θα

φοιτήσουν για το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α' Λυκείου και

τις μαθήτριες και τους μαθητές που αποφοίτησαν από τη Α΄ και Β΄ Λυκείου και θα ανανεώσουν την εγγραφή τους για το σχολικό έτος 2024-2025 στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου αντίστοιχα ή θα μετεγγραφούν σε άλλου τύπου σχολείο.

Για όσο διάστημα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις, καθώς επίσης και να τροποποιούν, να διαγράφουν, να εκτυπώνουν και να αποθηκεύουν τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις τους.

Τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητριών και μαθητών θα ανακοινωθούν στο πεδίο «Οι αιτήσεις μου» (επάνω αριστερά μετά την αυθεντικοποίηση στην πλατφόρμα):

για τα ΕΠΑΛ και τα Πρότυπα ΕΠΑΛ τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και για τα ΓΕΛ (περιλαμβάνονται Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία) την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024.

Η ομάδα υποστήριξης (helpdesk) είναι στη διάθεσή των ενδιαφερομένων:

τηλεφωνικά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 08.00 – 16.00 (210-3443911 για τα ΓΕΛ και 210-3443913 για τα ΕΠΑΛ και τα Πρότυπα ΕΠΑΛ) και

μέσω e-mail, στη διεύθυνση egel@minedu.gov.gr για τα ΓΕΛ και e- epal@minedu.gov.gr για τα ΕΠΑΛ και τα Πρότυπα ΕΠΑΛ.

