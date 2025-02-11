Κορβέτα για να παρακολουθεί τις έρευνες των ιταλικών ερευνητικών σκαφών Ievoli Relume & NG Worker που βρίσκονται βορείως της Κρήτης για την πόντιση καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου, έχει αποστείλει η Τουρκία, σε μια επανάληψη του σκηνικού με τις έρευνες του ιταλικού ερευνητικού σκάφους Ievoli Relume, στις αρχές Φεβρουαρίου.

Η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, έχει εκδώσει NAVTEX για τις έρευνες των δύο σκαφών.

Η τουρκική κορβέτα βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και συγκεκριμένα στα 20 νμ από το σημείο των ερευνών συνεχίζοντας την πορεία της προς τα δύο ερευνητικά σκάφη. Την ίδια ώρα, στα 10 νμ και επίσης σε διεθνή ύδατα βρίσκεται ελληνική φρεγάτα και σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Προς το παρόν δεν υπάρχει παρενόχληση μέσω ασυρμάτου.

Υπενθυμίζεται ότι στις έρευνες που διεξήχθησαν προ ημερών βορείως της Κρήτη, η Τουρκία είχε αποστείλει και πάλι κορβέτα, η οποία παρακολουθούσε από απόσταση τις έρευνες και παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου με το προκλητικό μήνυμα ότι πρόκειται για περιοχή που δεν ανήκει σε ελληνική δικαιοδοσία.

Η περιοχή που δεσμεύεται από την ελληνική NAVTEX

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.