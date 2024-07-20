Λογαριασμός
Απανθρακωμένη σορός γυναίκας βρέθηκε μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου - Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τυχόν άλλους ενοίκους 

φωτιά σε διαμέρισμα

Σορός μίας γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (20/7) σε διαμέρισμα επί της οδού Κουκλουτζά, στη Νέα Σμύρνη.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά και δεν επεκτάθηκε σε άλλα διαμερίσματα.

Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα - Βρέθηκε απανθρακωμένη from Orange Press Agency on Vimeo.

 Σορός γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, η οποία έχει κατασβεσθεί, επί της οδού Κουκλουτζά στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.

