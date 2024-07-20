Σορός μίας γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (20/7) σε διαμέρισμα επί της οδού Κουκλουτζά, στη Νέα Σμύρνη.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά και δεν επεκτάθηκε σε άλλα διαμερίσματα.
Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα - Βρέθηκε απανθρακωμένη from Orange Press Agency on Vimeo.
Σορός γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, η οποία έχει κατασβεσθεί, επί της οδού Κουκλουτζά στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.