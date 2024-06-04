Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικό όρο ο 36χρονος κηδεμόνας σκύλου που επιτέθηκε σε άλλο σκυλάκι και την κηδεμόνα του

Εξηγήσεις ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 36χρονος κηδεμόνας του πίτμπουλ, το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε βαριά μία 55χρονη, κατασπαράσσοντας το μικρόσωμο σκυλάκι της, ράτσας μαλτέζ, τον προηγούμενο μήνα, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος υπό τον όρο της αυτοπρόσωπης εμφάνισής του, μία φορά τον μήνα, στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του.

Απολογούμενος, ο 36χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, φέρεται να ισχυρίστηκε πως είχε λάβει όλα τα μέτρα για τη φύλαξη του σκύλου, τονίζοντας ότι το ζώο ουδέποτε είχε δημιουργήσει πρόβλημα κατά το παρελθόν. «Δεν μπορούσα να προβλέψω πως θα σκάψει κάτω από την περίφραξη όπου φυλάσσεται», ανέφερε, κατά πληροφορίες. Τόνισε δε, πως την ημέρα που έγινε το συμβάν απουσίαζε στο εξωτερικό, ενώ πρόσθεσε πως μόλις το πληροφορήθηκε ήρθε σε επικοινωνία με την 55χρονη παθούσα.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για θανάτωση ζώου συντροφιάς και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, με παράλειψη και ενδεχόμενο δόλο. Με τις ίδιες κατηγορίες διώκεται ο 47χρονος συμπατριώτης του που είχε συλληφθεί ως υπεύθυνος φύλαξης του πίτμπουλ και μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο. Στην απολογία του ο 47χρονος ανέφερε πως δεν έχει καμία σχέση με την φροντίδα του σκύλου και πως ο ίδιος εργάζεται απλώς στην επιχείρηση του 36χρονου συγκατηγορούμενού του.

Υπενθυμίζεται ότι η 55χρονη παθούσα υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, μετά το βαρύτατο τραυματισμό που υπέστη στο χέρι της, στην προσπάθεια να προστατέψει το μαλτεζάκι της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.