Yπό έλεγχο η φωτιά στο Πλατύ Μεσσηνίας

Υπό έλεγχο έθεσε η πυροσβεστική, την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατύ Μεσσηνίας.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής για να αντιμετωπιστούν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει την ίδια ώρα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο στην περιοχή Κάτω Σακτούρια, ενώ λίγο μετά τις 16.00 το μεσημέρι με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

