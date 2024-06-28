Πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα: 44 φωτιές το τελευταίο 24ωρο- Δύο συλλήψεις Φθιώτιδα

Από χθες το απόγευμα στις 18:00 έως σήμερα στις 18:00 εκδηλώθηκαν 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, συνελήφθησαν δύο άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα, ενώ σε ακόμα έξι άτομα επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα.

Αναλυτικότερα:

Συνελήφθησαν χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Λαμίας, δύο ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Σπαρτιά Πελασγίας, του δήμου Στυλίδας, στην Φθιώτιδα και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.933,59 ευρώ.

Επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα αξίας 1.933,59 ευρώ, χθες 27 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Δράμας, σε δύο ημεδαπούς οι οποίοι προέβησαν σε καύση καλωδίων πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Νικηφόρος, του δήμου Παρανεστίου, στην Δράμα.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.875 ευρώ, χθες 27 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πύργου, σε ημεδαπό ο οποίος προέβη σε καύση ξύλων εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση «'Αγιος Νικόλαος», της Τ.Κ. Αρήνης, του δήμου Ζαχάρως, στην Ηλεία.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.546,88 ευρώ, χθες 27 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης, σε ημεδαπή, για πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Νέα Σάντα, του δήμου Μαρώνειας Σαπών, στην Ροδόπη.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.687,5 ευρώ, σήμερα 28 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Κασσάνδρας, σε ημεδαπό, για πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά την καύση υπολειμμάτων βλάστησης εντός υπαίθριου χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Κασσανδρεία, του δήμου Κασσάνδρας, στην Χαλκιδική.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.625 ευρώ, σήμερα 28 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους του 9ου Π.Σ. Αθηνών, σε ημεδαπό ο οποίος προέβη σε εκτέλεση θερμών εργασιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον δήμο Αμαρουσίου, στην Αττική.

