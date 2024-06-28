Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία του συντονιστή του ΕΚΑΒ Γιώργου Κοντού για τον τραγικό θάνατο της 13χρονης από κεραυνό στο Ποσείδι Χαλκιδικής. Ο κεραυνός χτύπησε το κορίτσι την ώρα που έβγαινε από τη θάλασσα μαζί με τους γονείς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά και η μητέρα.



Για τη διάσωση του 13χρονου κοριτσιού χρησιμοποιήθηκε και ένα μικρό ειδικό όχημα ταχείας επέμβασης, δυστυχώς όμως, χωρίς αποτέλεσμα, ανέφερε στον ΣΚΑΪ και τον Χρήστο Νικολαΐδη ο κ. Κοντός.



«Το κορίτσι απ’ ό,τι πληροφορήθηκα ήταν σε ανακοπή, είχε ασυστολία από την πρώτη στιγμή» επισήμανε ο συντονιστής του ΕΚΑΒ.

«Ξεκίνησε το πρώτο διαθέσιμο ασθενοφόρο από την Κασσανδρεία … Ταυτόχρονα υπήρχε μια εθελοντική ομάδα στο σημείο οι οποίοι έκαναν ΚΑΡΠΑ. Όταν φτάσαμε το παιδί ήταν σε ασυστολία, συνεχίστηκε η ΚΑΡΠΑ, παραλάβαμε για το Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, ταυτόχρονα έγινε ανταπόκριση και με το όχημα ταχείας επέμβασης».



«Έφτασε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, και μετά από κάποια ώρα ανακοινώθηκε ότι το κορίτσι είχε καταλήξει. Όταν φτάσαμε, ήταν σε ασυστολία, το δουλέψαμε όσο γίνεται, αλλά δυστυχώς η κατάληξη ήταν τραγική. Υπήρχε ένα σμαρτάκι, όχημα ταχείας επέμβασης που δουλεύει ένας διασώστης. Έχει πάνω όλα τα συστήματα που χρειάζεται για πρώτες βοήθειες , το σύστημα κάνει μαλάξες από μόνο του χωρίς να δουλεύει διασώστης. Ούτε αυτό βοήθησε».

