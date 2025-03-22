Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά και Φαναριωτών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21.45 σε υπόγειο χώρο του νοσοκομείου και συγκεκριμένα στο δεύτερο υπόγειο (-2 όροφος του κτιρίου), όπου βρίσκονταν χαρτοκιβώτια και μηχανήματα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δεν κινδύνευσαν ασθενείς και η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους ορόφους. Στο σημείο επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα ενώ συνδρομή παρείχαν εθελοντές.

Παράλληλα όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, προληπτικά εκκενώθηκε ο χώρος στα ΤΕΠ για την αποφυγή κάπνας.

«Βρέθηκα πριν λίγο στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, όπου πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο -2 σε έναν άδειο διάδρομο, στον οποίο είχαν εναποθέσει μερικές κούτες με παλαιά έγγραφα. Η αιτία της πυρκαγιάς άγνωστη αυτή την στιγμή θα αναμείνουμε το πόρισμα του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ευχαριστώ θερμά την Πυροσβεστική για την άμεση παρέμβαση της και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ουδείς ασθενής κινδύνευσε, προληπτικά εκκενώσαμε έναν χώρο στα ΤΕΠ για την αποφυγή της κάπνας. Λόγω αδυναμίας λειτουργίας του Ακτινολογικού δεν παραλαμβάνουμε τώρα νέα περιστατικά τα οποία κατευθύνουμε βάσει σχεδίου σε άλλα νοσοκομεία. Οι ασθενείς που ήταν ήδη εκεί και χρειάζονται εισαγωγή, έκαναν κανονικά την διαδικασία εισαγωγής τους, το Νοσοκομείο θα επανέλθει άμεσα σε πλήρη λειτουργία», επισήμανε ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Για το περιστατικό προάνακριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

