Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ραγκαβά για τη Γ' Στάση των Χαιρετισμών

«Σε μια εποχή που μιλάμε για αναβάθμιση της ανθρώπινης φύσης, η Εκκλησία έχει να καταδείξει στα πρόσωπα των Αγίων και κυρίως της Θεοτόκου Μαρίας μια αναβάθμιση λυτρωτική», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά, όπου τέλεσε τη Γ' Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

«Αναβάθμιση και βελτίωση γεμάτη ελευθερία και αγάπη, ταπείνωση και ασκητική διάθεση, ευχαριστία και ευγνωμοσύνη», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Στην Ακολουθία έψαλε η γυναικεία βυζαντινή χορωδία «Ψάλτριες» υπό τη διεύθυνση της Νεκταρίας Καραντζή.

Μετά την Ακολουθία, ο προϊστάμενος του ναού, π. Αλέξανδρος Καριώτογλου, εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Αρχιεπίσκοπο για την παρουσία του.

