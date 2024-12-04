«Λουκέτο» βάζουν οι παιδικές χαρές σε όλους τους δήμους της χώρας ύστερα από σχετική οδηγία του γ.γ του υπουργείου Εσωτερικών.

Η οδηγία που εστάλη στους ΟΤΑ όλης της Ελλάδας, ζητεί την «άμεση απόσυρση όλων των εκθέσεων ελέγχου/πιστοποιητικών» του Φορέα ελέγχου «TARGET HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», καθώς η διαπίστευση που του επέτρεπε να χορηγεί σήματα πιστοποίησης ανακλήθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Χαλανδρίου και όπως προκύπτει επηρεάζει τη λειτουργία αρκετών παιδικών χαρών σε όλη τη χώρα.

Ο Δήμος Χαλανδρίου, επισημαίνει ότι «οι δήμοι της χώρας που είχαν λάβει σήματα πιστοποίησης από τον φορέα “TARGET HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, προχωρούν στο κλείσιμο των παιδικών χαρών έως ότου ολοκληρωθεί η πιστοποίησή τους από νέο φορέα. Η εκ νέου πιστοποίηση κρίθηκε από το υπουργείο επιβεβλημένη ακόμα και όπου υπήρχαν εν ισχύ σήματα πιστοποίησης, όπως συνέβη στην περίπτωση του Δήμου Χαλανδρίου.

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών για την αναστάτωση αυτή που θα είναι προσωρινή, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της νέας πιστοποίησης, για να μπορούν τα παιδιά μας να απολαύσουν και πάλι το παιχνίδι στις παιδικές χαρές της πόλης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.