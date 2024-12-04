Λάρισα: Συλλαλητήριο με τρακτέρ πραγματοποίησαν αγρότες στον Δήμο Αγιάς

Συλλαλητήριο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα πραγματοποίησαν σήμερα μηλοπαραγωγοί και καστανοπαραγωγοί του Δήμου Αγιάς στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η κινητοποίηση οργανώθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συλλόγους και Συνεταιρισμούς της Αγιάς.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι καθυστερεί να ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ποσά αποζημιώσεων για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τις περυσινές φθινοπωρινές πλημμύρες.

Σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Οι αγρότες της Αγιάς, που είδαν την παραγωγή τους να καταστρέφεται και να έχουν μειωμένο εισόδημα, δεν έχουν άλλα έσοδα πέρα από τις αποζημιώσεις που έχουν δοθεί σε όλους τους πληγέντες αγρότες της Θεσσαλίας εκτός από την Αγιά. Δώσαμε ως δείγμα καλής θέλησης περιθώριο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμής και το ποσό αποζημίωσης ως τέλος του Νοεμβρίου, ως τώρα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Με δικές μας έρευνες γνωρίζουμε τον αριθμό των παραγωγικών στρεμμάτων που πρέπει να αποζημιωθούν και το ποσό για τα μήλα ανέρχεται στα 380 ευρώ/στρέμμα, ενώ για τα κάστανα έχει ανακοινωθεί ποσό 200 ευρώ/στρέμμα. Απαιτούμε από το υπουργείο να μας απαντήσει για το χρονοδιάγραμμα πληρωμής και να αποζημιώσει άμεσα τους δικαιούχους παραγωγούς μήλων και κάστανων με το αντίστοιχο ποσό αποζημίωσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

