Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε αυτοσχέδια σήραγγα μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, στη Λάρισα.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι, όταν οι αρχές ενημερώθηκαν για παγιδευμένο άνδρα σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων.

Σε αναζήτηση «θησαυρού με λίρες»

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η περιπέτεια τριών ανδρών από τον Αλμυρό Μαγνησίας, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων, ξεκίνησαν για να εξερευνήσουν τη σπηλιά για την αναζήτηση «θησαυρού με λίρες», μέσω μιας αυτοσχέδιας σήραγγας με νάιλον σακούλες, προκειμένου να υπάρχει εξαερισμός.

Ο αυτοσχέδιος αεραγωγός που έχει τοποθετηθεί ώστε να διοχετεύεται οξυγόνο εντός της σπηλιάς

Όταν ένας εκ των ανδρών παγιδεύτηκε εντός της σπηλιάς, τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση στο 112, είχαν να δώσουν μάχη με το χρόνο και τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν, καθώς κατά την προσπάθεια του απεγκλωβισμού, υπήρξε μία μικρή κατολίσθηση η οποία δυσκόλεψε και καθυστέρησε το έργο τους.

Στην περιοχή έσπευσαν 11 πυροσβέστες με 2 οχήματα και την Ο.Ο.Ε.Δ. της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς επίσης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ένας άντρας της ΕΜΑΚ αισθάνθηκε αδιαθεσία λόγω της έλλειψης οξυγόνου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τη σπηλιά και να παρέχουν οξυγόνο στον 53χρονο, ωστόσο, κατάφεραν να τον βγάλουν από τη σπηλιά χωρίς τις αισθήσεις του, αργά το βράδυ της Τρίτης.

Όταν ανασύρθηκε, έγινε ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



