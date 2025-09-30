Οδηγούσε ξανά στη Λ.Ε.Α., 4 μέρες μετά το πρώτο πρόστιμο

Για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες συνελήφθη να οδηγεί στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Αττικής Οδού, αψηφώντας τις συνέπειες της αρχικής της παράβασης, για την οποία ήδη της είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, 40χρονη.

Η νέα σύλληψη έγινε τις πρωινές ώρες της 30ής Σεπτεμβρίου 2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού. Η γυναίκα εντοπίστηκε και πάλι να κινείται παρανόμως στη Λ.Ε.Α., παρά το γεγονός ότι τέσσερις ημέρες νωρίτερα είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας για 40 ημέρες.

Για την υποτροπή της, επιβλήθηκε νέο πρόστιμο ύψους 1.350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 18 μήνες.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.