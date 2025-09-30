Ξεπέρασε κάθε όριο νεαρός Ρομά που κινούνταν με αστικό λεωφορείο με προορισμό την Ανθήλη Φθιώτιδας αργά το απόγευμα της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το LamiaReport, λίγο πριν από τη στάση στην πλατεία της Κοινότητας, ο θρασύς νεαρός έβγαλε το μόριό του και ξεκίνησε να αυτοϊκανοποιείται μπροστά στα έντρομα μάτια κυρίως μεγάλων γυναικών.

«Ξαφνικά άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει. Και αμέσως ακόμη μία έτρεξε προς εμένα να με ενημερώσει για τον επιδειξία», περιέγραψε στην ιστοσελίδα LamiaReport ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει όσα έγιναν.

Πρώτη κίνησή του ήταν να ειδοποιήσει την Αστυνομία, ενώ μείωσε την ταχύτητα του λεωφορείου, προκειμένου να τον φτάσει το συντομότερο κάποιο περιπολικό.

Τότε, τόσο ο νεαρός επιδειξίας όσο και άλλοι δύο συνομήλικοί του που ήταν παρέα, ξεκίνησαν να του φωνάζουν. Οι τρεις τους βρήκαν την ευκαιρία να ξεφύγουν, όταν άνοιξε την πόρτα να κατεβεί ένας άλλος επιβάτης που είχε φτάσει στη στάση του. Πήδηξαν και εκείνοι έξω από το λεωφορείο και εξαφανίστηκαν στο χωριό. Μάλιστα, έφυγαν βρίζοντας και εκτοξεύοντας απειλές.

«Πραγματικά είναι από τις στιγμές που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Η πρόθεση μου ήταν να τους παραδώσω στην αστυνομία, όμως υπήρχε κίνδυνος να χτυπήσουν κάποιον από τους επιβάτες και να σπάσουν τα τζάμια ώστε να πηδήξουν έξω, καθώς είχαν ακούσει ότι πήρα την αστυνομία», τόνισε ακόμη ο οδηγός, ο οποίος δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει όσα έζησε.

Όπως περιέγραψε, επρόκειτο για τρεις καλοντυμένους και ευπαρουσίαστους νεαρούς, που δεν σου πήγαινε στο μυαλό ότι μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. «Ούτε μεθυσμένοι, ήταν ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος να κάνει μια τέτοια πράξη, απέναντι σε ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτεροι και από τη μάνα του», πρόσθεσε.

Για το περιστατικό, εκτός από την Αστυνομία, ο οδηγός ενημέρωσε και τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, Νίκο Γούλα, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης (1/10) θα βρίσκεται στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για τα περαιτέρω.

Στην Ανθήλη μετέβησαν γρήγορα αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, οι οποίοι και αναζήτησαν τους τρεις νεαρούς, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τόσο ο επιδειξίας όσο και οι φίλοι του φρόντισαν να εξαφανιστούν με το που κατέβηκαν από το λεωφορείο.

