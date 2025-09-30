Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση άνδρα από σπήλαιο, στους Γόννους Λάρισας.

Στην περιοχή έσπευσαν 11 πυροσβέστες με 2 οχήματα και την Ο.Ο.Ε.Δ. της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, 4 άτομα, επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στην εν λόγω σπηλιά, αλλά ένα ατύχημα τους έκανε να αναγκαστούν να ειδοποιήσουν μέσω του 112, τις Αρχές. Ένας από τους τέσσερις άνδρες φέρεται να εγκλωβίστηκε στη σπηλιά όπου κατέβηκε ψάχνοντας για τον θησαυρό.

Ένα από αυτά τα άτομα παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές.

