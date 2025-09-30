Λάρισα: Η σπηλιά που εγκλωβίστηκε ο 53χρονος - Ανταποκρίθηκε όταν του έδωσαν οξυγόνο

Φωτογραφίες από τη σπηλιά στην οποία εγκλωβίστηκε ο 53χρονος που μαζί με άλλους τρεις φέρεται αναζητούσαν λίρες στους Γόνους στη Λάρισα ήρθαν στη δημοσιότητα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος ανταποκρίθηκε όταν οι άντρες της ΕΜΑΚ τον πλησίασαν και του έδωσαν οξυγόνο μετά τον απεγκλωβισμό του από το σημείο.
Στις εικόνες φαίνεται πως πρόκειται για μία πολύ στενή σπηλιά – σήραγγα.
Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο αεραγωγός που έχει τοποθετηθεί ώστε να διοχετεύεται οξυγόνο εντός της σπηλιάς όπου είναι περιορισμένο.
