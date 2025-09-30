Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λάρισα: Η σπηλιά που εγκλωβίστηκε ο 53χρονος - Ανταποκρίθηκε όταν του έδωσαν οξυγόνο

Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο αεραγωγός που έχει τοποθετηθεί ώστε να διοχετεύεται οξυγόνο εντός της σπηλιάς όπου είναι περιορισμένο

Σπηλιά Λάρισα

Φωτογραφίες από τη σπηλιά στην οποία εγκλωβίστηκε ο 53χρονος που μαζί με άλλους τρεις φέρεται αναζητούσαν λίρες στους Γόνους στη Λάρισα ήρθαν στη δημοσιότητα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος ανταποκρίθηκε όταν οι άντρες της ΕΜΑΚ τον πλησίασαν και του έδωσαν οξυγόνο μετά τον απεγκλωβισμό του από το σημείο.

Στις εικόνες φαίνεται πως πρόκειται για μία πολύ στενή σπηλιά – σήραγγα.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο αεραγωγός που έχει τοποθετηθεί ώστε να διοχετεύεται οξυγόνο εντός της σπηλιάς όπου είναι περιορισμένο.

Σπηλιά - Λάρισα

Σπηλιά - Λάρισα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σπήλαιο απεγκλωβισμός Λάρισα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark