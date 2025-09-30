«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Το ΥΠΕΘΟ ζητά την επιστροφή 40 εκατ. ευρώ από τις περιφέρειες

Την επιστροφή 40 εκατ. ευρώ ζητά από τις περιφέρειες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, λόγω υπερκοστολογημένων προμηθειών στα λεγόμενα «Σπιτάκια ανακύκλωσης» που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται εγκατεστημένα σε δημόσιους χώρους όπως πλατείες.

Το έργο της προμήθειας ξεκίνησε το 2020 και συμμετείχε αρχικά η Περιφέρεια Αττικής. Αφορούσε προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης (τα λεγόμενα σπιτάκια). Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Γιάννη Σουλιώτη η Περιφέρεια Αττικής δαπάνησε 48 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 130 τέτοιων σπιτιών ανακύκλωσης.

Αντίστοιχες συμφωνίες προμηθειών υπέγραψαν και οι περιφέρειες Πελοποννήσου (58 σπιτάκια με 17.4 εκατ.) και Κρήτης (60 σπιτάκια με 18 εκατ. ευρώ). Το έργο ανήλθε τελικά στα 83 εκατ. ευρώ συνολικά.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ.

Το 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τη διενέργεια ελέγχου της σύμβασης από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). Το πρώτο πόρισμα της ΕΔΕΛ ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2023. Ακολούθησε δεύτερη - συμπληρωματική έρευνα το καλοκαίρι του 2025.

Αρχές του χρόνου αναμένεται πόρισμα για το ίδιο θέμα από εταιρεία ορκωτών λογιστών έπειτα από αίτημα του νυν περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά για διαχειριστικό έλεγχο κατά την περίοδο Πατούλη.

Προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Οι δύο εταιρείες που μετείχαν στον διαγωνισμό είναι στην πραγματικότητα μία, καθώς η ελληνική εταιρεία είναι η εμπορική αντιπρόσωπος της αμερικανικής στην Ελλάδα. Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού ήταν ουσιαστικές φωτογραφικές, καθώς μόνο η ανάδοχος εταιρεία μπορούσε να ικανοποιήσει τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Δεν έγινε έρευνα αγοράς πριν υπογραφεί η επίμαχη σύμβαση, με αποτέλεσμα τα σπιτάκια να αγοραστούν με κόστος ανά μονάδα 300.000 ευρώ, ενώ ο ανταγωνισμός πουλάει αντίστοιχα με 90.000 ευρώ. Ενώ ο διαγωνισμός αφορούσε σε ανακύκλωση συσκευασιών, ενώ τα σπιτάκια που αγοράστηκαν είναι για ανακύκλωση υλικών (γυαλί, χαρτί κτλ).

Το πόρισμα Χαρδαλιά υπεβλήθη στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου επιβάλει δημοσιονομική διόρθωση της τάξης του 50%. Την Παρασκευή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζήτησε από τις τρεις περιφέρειες 45 εκατ. ευρώ για να επιστραφούν στην Κομισιόν.

Το θέμα ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με κάποιες πληροφορίες -που πάντως δεν έχουν επιβεβαιωθεί- να αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη δικογραφία ενδεχομένως να καταλήξει επίσης στη Βουλή, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή πολιτικών προσώπων, διατελέσαντες υπουργούς. Μένει ωστόσο να δούμε ποια θα είναι η ποινική εξέλιξη όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία, πώς θα αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αν θα διαβιβαστεί στην εθνική αντιπροσωπεία όπως έγινε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

