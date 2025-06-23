ΥΠΕΞ: Συστάσεις στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη ή σκόπευαν να μεταβούν στη Μέση Ανατολή 

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων και των προσωρινών περιορισμών στην εναέρια κυκλοφορία στο Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Παράλληλα, λόγω των προσωρινών περιορισμών στην εναέρια κυκλοφορία στο Κατάρ και Μπαχρέιν, καλεί όσους Έλληνες βρίσκονται ήδη στην περιοχή να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Το ΥΠΕΞ υπενθυμίζει επίσης ότι παραμένει σε ισχύ η σύσταση αποφυγής επισκέψεων στη Συρία, η οποία έχει εκδοθεί από τις 7 Δεκεμβρίου 2024.

Στην ανακοίνωση παρατίθενται και τα στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών πρεσβειών σε Ντόχα, Άμπου Ντάμπι, Βαγδάτη, Κουβέιτ και Ριάντ, για όσους πολίτες χρειάζονται συνδρομή ή πληροφορίες.

Οι Έλληνες πολίτες δύνανται να επικοινωνούν με τις Πρεσβείες μας στην περιοχή ως εξής:

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ντόχα μέσω τηλ: ‪‪‪‪+974 3395 0119 και e-mail: ‪gremb.doha@mfa.gr

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Άμπου Ντάμπι μέσω τηλ: ‪‪‪‪+971503901820 και e-mail: gremb.abd@mfa.gr

Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαγδάτη μέσω τηλ: +9647832584067 και e-mail: gremb.bag@mfa.gr

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ μέσω τηλ: ‪‪‪‪+965 66793360 και e-mail: gremb.kuw@mfa.gr (παράλληλη διαπίστευση για Μπαχρέιν).

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ μέσω τηλ: ‪‪‪‪+966 506090207 και e-mail: gremb.ria@mfa.gr (παράλληλη διαπίστευση για Ομάν).

