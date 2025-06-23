Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στα Κύθηρα - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά

Κύθηρα

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρι των Κυθήρων, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά πριν εξαπλωθεί σε δύσβατα σημεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα Κύθηρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark