Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρι των Κυθήρων, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά πριν εξαπλωθεί σε δύσβατα σημεία.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρι στα Κύθηρα. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2025

Πηγή: skai.gr

