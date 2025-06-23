Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία επιχειρηματία στη Λαμία - Τι βρέθηκε

Ανακοίνωση για τη δολοφονία επιχειρηματία στη Λαμία, εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με αυτή στο πλαίσιο ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης έρευνας, εξιχνιάσθηκε άμεσα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας,υπόθεση ανθρωποκτονίας σε βάρος ημεδαπού, ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία διαπράχθηκε σήμερα (23-06-2025) μεταμεσονύχτιες ώρες στη Λαμία Φθιώτιδας.

Έπειτα από συνδυαστική αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των στοιχείων και δεδομένων που προέκυψαν κατά τη μεθοδική προανακριτική διαδικασία, επετεύχθη η ταυτοποίηση και η σύλληψη ενός ημεδαπού σήμερα στη Λαμία.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, έπειτα από ενημέρωση του Κέντρου Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, οι αστυνομικοί που μετέβησαν άμεσα στο σημείο εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, έφερε τραύματα στο σώμα του από νύσσον και τέμνον όργανο

Διενεργήθηκε αυτοψία και διεξοδική εξερεύνηση του χώρου όπου έλαβε χώρα η ανθρωποκτονία, από κλιμάκιο του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, ενώ κλήθηκε και συνέδραμε κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Διερεύνησης Εγκλημάτων και Εξέτασης Αποτυπωμάτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Από το χώρο του καταστήματος, βρέθηκε και κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, το όπλο του εγκλήματος (μαχαίρι), ενώ σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και ομοίως κατασχέθηκαν:

είδη ένδυσης και υπόδησης που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας,

πληθώρα μαχαιριών, σπαθιών και ξιφιδίων (ορισμένων εξ αυτών αυτοσχέδιων) – συνολικά (76) τον αριθμό,

σιδηρογροθιά,

τσεκούρι,

-3- λάμες μαχαιριών σε αυτοσχέδια χειρολαβή,

ομοίωμα πιστολιού,

φυσίγγιο κυνηγητικού όπλου,

ζεύγος από χειροπέδες, καθώς και

συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής της σορού του θανόντα.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Ομολόγησε ο δράστης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport πρόκειται για άνδρα 42 ετών που δεν έχει ξαναπασχολήσει τις αρχές, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα.

Ο εν λόγω άνδρας φέρεται, βάσει του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, να ήταν το τελευταίο άτομο που επισκέφθηκε το κατάστημα του θύματος, λίγη ώρα πριν σημειωθεί το έγκλημα.

Το θύμα έχει χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού από ένα ασημί βαρύ λουκέτο, που είχε για να κλείσει το κατάστημα, ενώ έφερε και μαχαιριές στο λαιμό, στα πλευρά και την κοιλιακή χώρα.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί συνέλεξαν τα ίχνη που άφησε ο δολοφόνος στον τόπο του εγκλήματος, με αποτέλεσμα να τον ταυτοποιήσουν πολύ γρήγορα και να ξεκινήσουν επιστάμενες αναζητήσεις σε όλη την πόλη για τον εντοπισμό του.

Λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας, φέρεται να τον προσήγαγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο και να ομολόγησε την πράξη του.

Πηγή: skai.gr

