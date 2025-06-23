Μάχη με τις φλόγες δίνουν για ακόμα μία νύχτα πυροσβέστες και κάτοικοι στο νησί της Χίου. Το νησί κηρύχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στις φωτιές που έχουν ξεσπάσει από την Κυριακή στη Χίο ενισχύονται. Οι πυροσβέστες που θα μεταβούν στο νησί αναμένεται συνολικά να ξεπεράσουν τους 250. Στη μάχη της κατάσβεσης και οι κάτοικοι του νησιού οι οποίοι προσπαθούν με κουβάδες, κλαδιά και όσα πενιχρά μέσα διαθέτουν να σβήσουν τις φωτιές.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν πέντε πυρκαγιές, ενώ στο νησί πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι και οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές.

Ήδη αρκετά κτίσματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον.

Χθες, τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες εκδηλώθηκαν τρεις διαφορετικές δασικές πυρκαγιές στο νησί και συγκεκριμένα στις περιοχές, Κοφινά, Αγία Άννα και Άγιος Μακάριος Βροντάδων. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα εκδηλώθηκε τέταρτη πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Μάρκος, ενώ τις πρωινές ώρες σήμερα, εκδηλώθηκε και πέμπτη πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσματα.

Αυτήν τη στιγμή συνολικά επιχειρούν 190 πυροσβέστες με έντεκα (11) ομάδες πεζοπόρων της 1ης, της 2ης και της 13ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που μετέβησαν χθες, ακτοπλοϊκώς και αεροπορικώς στο νησί, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σήμερα, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Καβάλα 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα και έχει προγραμματιστεί να μεταβούν:

αεροπορικώς από Αθήνα και Θεσσαλονίκη 92 πυροσβέστες, εκ των οποίων οι 80 από την 1η , 2η , 6η , 9η και 10η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και

ακτοπλοϊκώς από Πειραιά, με δύο διαφορετικά δρομολόγια πλοίων, 110 πυροσβέστες με 34 οχήματα, καθώς και 30 Εθελοντές με 4 εθελοντικά οχήματα και

ακτοπλοϊκώς από Λέσβο, 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Παράλληλα, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Διαδοχικά 112 για εκκένωση οικισμών

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας διαδοχικά ήταν τα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη ενδεικτικά για δεύτερη φορά στους κατοίκους των οικισμών του Βερβεράτου και Ζυφιά Χίου προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτούς και να κατευθυνθούν προς την πόλη της Χίου λόγω των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Βερβεράτο και Ζυφιάς Χίου απομακρυνθείτε προς την πόλη της Χίου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών». Σημειώνεται ότι χθες είχε σταλεί ξανά μήνυμα για απομάκρυνση στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών.

Κλιμάκιο των Εγκλημάτων Εμπρησμού στη Χίο

Σημειώνεται πως κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με δυνάμεις της Κρατικής Ασφάλειας του νησιού, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Κεφαλογιάννης από Χίο: Προς διερεύνηση τα διαφορετικά μέτωπα σε σημεία του νησιού που δεν δικαιολογούνται

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Χίος λόγω των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει από χθες στο νησί, ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. «Πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος γενικός κήρυξε και επίσημα το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με αποτέλεσμα, βεβαίως, να μπορεί και ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται», τόνισε ο υπουργός τη Δευτέρα.

Ο κ. Κεφαλογιάννης, που έχει μεταβεί στη Χίο και βρέθηκε στο συντονιστικό, στο Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», μαζί με τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου και το βουλευτή της ΝΔ, Νότη Μηταράκη, επισήμανε ότι η κατάσταση από χθες είναι αρκετά δύσκολη γιατί συνεχώς «έχουμε νέα μέτωπα και αναζωπυρώσεις και οι κλιματολογικές συνθήκες δεν ευνοούν».

Ο υπουργός τόνισε ότι τους έχει προβληματίσει και ανησυχήσει το γεγονός «ότι ανοίγουν διαφορετικά μέτωπα σε γεωγραφικά σημεία του νησιού, που δεν δικαιολογούνται», κάτι το οποίο όπως είπε, είναι προς διερεύνηση, και προσέθεσε ότι μετά το πέρας του συντονιστικού θα υπάρξει παραπάνω ενημέρωση σε σχέση με την πορεία των πυρκαγιών. «Μας έχει προβληματίσει, ανησυχήσει και σίγουρα θα είναι προς διερεύνηση το γεγονός ότι ανοίγουν διαφορετικά μέτωπα σε γεωγραφικά σημεία του νησιού, που δεν δικαιολογούνται. Επομένως, είναι και αυτό ένα βασικό ζήτημα προς διερεύνηση. Μετά, όμως, το συντονιστικό, θα μπορούμε να πούμε και παραπάνω πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν προσαγωγές ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε: «Δεν έχω αυτή τη στιγμή τέτοια πληροφορία, δεν μπορώ να σας το πω δημοσίως. Μετά το συντονιστικό, θα μπορούμε ίσως να πούμε παραπάνω πράγματα».

