Yπεγράφη σύμβαση για την προμήθεια 200 λεωφορείων φυσικού αερίου

«Έως το τέλος του 2025 θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας 440 νέα λεωφορεία, λεωφορεία φυσικού αερίου, αλλά και ηλεκτρικά λεωφορεία», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της σύμβασης με την Industria Italiana για την προμήθεια 200 λεωφορείων φυσικού αερίου.

Η σύμβαση για την προμήθεια 200 λεωφορείων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μήκους 12 μέτρων, τα οποία θα δρομολογηθούν στην Αθήνα, υπεγράφη σήμερα από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον Commercial Operation - Director της εταιρείας «Industria Italiana Autobus», Salvatore Danilo Martelli, παρουσία της υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιας για τις μεταφορές, Χριστίνας Αλεξοπούλου και του γενικού γραμματέα Μεταφορών, Γιάννη Ξιφαρά.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε: «Πραγματοποιείται, σήμερα, ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων στην Αθήνα. Ένα αναγκαίο βήμα, απόρροια του γερασμένου στόλου που υπάρχει στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, υπογράφεται η σύμβαση προμήθειας 200 νέων λεωφορείων φυσικού αερίου, 12 μέτρων με την Industria Italiana Autobus. Τα λεωφορεία θα παραδοθούν έως το τέλος του 2025. Προσδοκούμε και θα εργαστούμε από κοινού αυτή η καταληκτική ημερομηνία να έρθει νωρίτερα. Έτσι, 440 νέα λεωφορεία θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας έως το τέλος του 2025. Λεωφορεία φυσικού αερίου, αλλά και ηλεκτρικά λεωφορεία. Η προσπάθεια συνεχίζεται για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου τόνισε: «Υλοποιούμε μια ακόμα κυβερνητική δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια 200 λεωφορείων φυσικού αερίου -12 μέτρων- συμπληρωματικά και συνδυαστικά με τα πρώτα 100 -18 μέτρων- αλλά και τα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία, δημιουργείται ένας σημαντικά ανανεωμένος στόλος λεωφορείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Φιλοδοξούμε μέσα στο 2025 το σύνολο αυτών των οχημάτων να τεθεί σε κυκλοφορία. Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου είναι η ανανέωση ή η δρομολόγηση ανανέωσης 1.300 νέων λεωφορείων έως το τέλος του 2027, δημιουργώντας μια εποχή βιώσιμη για τις συγκοινωνίες».

Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς σημείωσε: «Το υπουργείο υλοποιεί μεθοδικά ένα συνολικό σχέδιο για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών. Η αναβάθμιση και η ενδυνάμωση του στόλου των λεωφορείων αποτελεί κομβικό κομμάτι αυτού του σχεδίου. Δεν είναι όμως μόνο τα λεωφορεία. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική, η οποία αφορά το ηλεκτρονικό εισιτήριο, αφορά την αναβάθμιση των υπηρεσιών του σταθερών συγκοινωνιών. Με τις ενέργειες που γίνονται θα μπορούμε, εντός του επόμενου έτους, να έχουμε μια πολύ διαφορετική πρώτη εικόνα για τις αστικές συγκοινωνίες. Η σημερινή σύμβαση που αφορά την προμήθεια 200 -12 μέτρων- λεωφορείων, φυσικού αερίου είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση».

Τέλος, ο Commercial Operation - Director της Industia Italiana Autobus, Salvatore Danilo Martelli, ανέφερε: «Στην καριέρα μου ως μάνατζερ αυτές οι στιγμές είναι πολύ σημαντικές και αντιπροσωπεύουν τη σημαντική δουλειά για την εταιρεία μας, να διαχειριστούμε την παροχή έργου σε έναν τόσο σημαντικό πελάτη. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να δώσουμε τη μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον πελάτη μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

