Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη, 9 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων, από προσωπικό ασφαλείας, ενώ τα 16 εκδοτήρια του Οργανισμού θα παραμείνουν κλειστά.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες. Κανονικά θα δρομολογηθεί η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.