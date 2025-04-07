Του Μάκη Συνοδινού

Ο φόβος και τρόμος στα νότια προάστια είχαν γίνει τα μέλη συμμορίας που διέπρατταν κλοπές και ληστείες, αλλά έκαναν και διακίνηση ναρκωτικών.

Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση ανδρών του «ελληνικού FBI» συνελήφθησαν 6 άτομα, ενώ εξετάστηκαν ως κατηγορούμενοι ακόμη 3 για -κατά περίπτωση- σύσταση συμμορίας, ληστείες, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και απόπειρες αυτών, παράβαση του νόμου για τα όπλα και τα ναρκωτικά, απλή συνέργεια σε κλοπή, ληστεία και κλοπή κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως για να πετύχουν τον σκοπό τους τα μέλη της συμμορίας είχαν διαρκή δράση και λειτουργούσαν με διακριτούς ρόλους, ενώ επέλεγαν με προσοχή στόχους αποκλειστικά στη Νοτιοανατολική Αττική, καθώς γνώριζαν την περιοχή, γεγονός που διευκόλυνε την αποτροπή σύλληψής τους από τις Αρχές.

Παράλληλα, είχαν προμηθευτεί οπλισμό, με τον οποίο απειλούσαν ιδιοκτήτες και υπαλλήλους καταστημάτων, προκειμένου να κάμψουν την αντίστασή τους, ενώ φρόντιζαν να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, φορώντας κουκούλες και γάντια, για να αποφύγουν την ταυτοποίησή τους.

Επίσης, χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις, οι οποίες ήταν καταχωρημένες σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών, για να επικοινωνούν, κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Η δράση των μελών της συμμορίας έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντα που παρουσιάζει το skai.gr

