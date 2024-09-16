ΥΠΑ: Αύξηση +5,4% στην διακίνηση επιβατών το οκτάμηνο του 2024

'Ανοδο +5,4% παρουσίασε η διακίνηση επιβατών στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία για το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

Ειδικότερα, το σύνολο των διακινούμενων επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) το πρώτο οκτάμηνο του έτους έφτασε τους 8.184.830 επιβάτες, έναντι 7.762.918 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» εξυπηρέτησε εφέτος τον Αύγουστο 1.674.908 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης +4,6% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, οι πιο σημαντικές αυξήσεις επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ τον Αύγουστο 2024 σε σχέση με πέρυσι, καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Κάσου +60,4%, στο αεροδρόμιο Μήλου με +36,3%, και στο αεροδρόμιο Σητείας με +29,8%.

Στατιστικά στοιχεία οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024 για τα 39 αεροδρόμια: 'Ανοδος +9,1% στην επιβατική κίνηση και +6,8% στις κινήσεις αεροσκαφών.

'Ανοδος +9,1% σε σχέση με πέρυσι προκύπτει και στην επιβατική κίνηση οκταμήνου του έτους 2024 για το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ). Συγκεκριμένα το σύνολο των επιβατών το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2024 έφτασε τα 54.769.867, έναντι 50.191.061 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) στο οκτάμηνο του 2024, για το σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση +6,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2023. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν 415.121 πτήσεις, έναντι 388.579 πτήσεων το οκτάμηνο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

