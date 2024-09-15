Έκρηξη στις συναλλαγές μέσω IRIS - Πώς χρησιμοποιείται

Νέα δεδομένα δημιουργεί στον τρόπο συναλλαγών τόσο μεταξύ των ιδιωτών, όσο και μεταξύ των ιδιωτών και επιχειρήσεων, η εκρηκτική άνοδος των συναλλαγών μέσω του συστήματος πληρωμών IRIS, που αλλάζει και τα δεδομένα γενικότερα και στις προμήθειες των τραπεζικών συναλλαγών

Τι είναι το IRIS

To IRIS payments, powered by DIAS, είναι μια υπηρεσία πληρωμών με τρία προϊόντα, που υποστηρίζεται από την εταιρεία ΔΙΑΣ (μέτοχοι είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και οι τράπεζες) και δίνει τη δυνατότητα για άμεσες μεταφορές χρημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου και εξόφληση υποχρεώσεων ή/και πληρωμές σε eShops εντός Ελλάδας.

Τρία είναι τα προϊόντα του IRIS payments

IRIS Person to Person: άμεση μεταφορά μεταξύ ιδιωτών: Το IRIS P2P απευθύνεται σε όλους τους χρήστες mobile banking εφαρμογών και επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων διατραπεζικά (έως 500 ευρώ ημέρα χωρίς χρέωση). Παράδειγμα που δίνει η ΔΙΑΣ: Βρίσκεστε με μια παρέα σε ένα εστιατόριο η διαδικασία της πληρωμής μπορεί να αποδειχθεί μια μικρή περιπέτεια, καθώς το να πληρώνει για παράδειγμα ένας-ένας από την παρέα με την κάρτα του, κρατώντας όρθιο τον σερβιτόρο, ή να πρέπει να διαθέτει μετρητά ή να ψάχνει να βρει το κοντινότερο ΑΤΜ της τράπεζάς του, προϋποθέτουν χρόνο, ενέργεια και ξόδεμα χαρτιού. Περιττές διαδικασίες που εξαλείφονται χάρη στην υπηρεσία IRIS Person to Person, καθώς ένας από την παρέα πληρώνει με την χρήση μετρητών ή κάρτας και οι υπόλοιποι του μεταφέρουν άμεσα το ποσό που τους αναλογεί με χρήση αριθμού κινητού. Προσοχή: Εγγραφή με τον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό

IRIS Person to Business: Πληρώνω ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία αντί για μετρητά, αντί για κάρτα. Το IRIS P2B, επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων από τον ιδιώτη (δωρεάν) στον επαγγελματία ή την μικρή επιχείρηση (είτε δωρεάν είτε με μικρή χρέωση της τάξης 0,3%-0,5% επί του ποσού της συναλλαγής). Παράδειγμα, θέλετε να πληρώσετε την επίσκεψη στον γιατρό σας, τον υδραυλικό ή τον ηλεκτρολόγο που πραγματοποίησαν μια τεχνική εργασία στο σπίτι σας, τις υπηρεσίες του γυμναστή, της κομμώτριας, του δικηγόρου ή του συμβολαιογράφου καθώς επίσης και κάθε ελεύθερου επαγγελματία με τον οποίο συναλλάσσεστε στην καθημερινότητά σας. Η εμπειρία πληρωμής είναι ακριβώς η ίδια με αυτή της πληρωμής σε φίλο με τον αριθμό κινητού ή με το ΑΦΜ του επαγγελματία ή ακόμη πιο γρήγορα σκανάρεις το IRIS QR του.

Η πληρωμή γίνεται άμεσα, με απόλυτη ασφάλεια, δίχως την ανάγκη να διαθέτει συσκευή POS ή μετρητά, ο επαγγελματίας πληρώνεται την ίδια στιγμή, επιτόπου, και το κυριότερο, με άμεση πίστωση στον λογαριασμό του. Από την πλευρά του πελάτη, όταν πληρώνει τον επαγγελματία με IRIS οι δαπάνες φοροεκπίπτουν, καθώς δηλώνονται στην διαδικασία δόμησης του αφορολόγητου. Προσοχή: Eγγραφή του επαγγελματία με τον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό.

IRIS Commerce: Η υπηρεσία IRIS Commerce, αφορά στην πληρωμή σε ηλεκτρονικό κατάστημα, επιτρέποντας την πραγματοποίηση e-αγορών είτε από το κινητό με χρήση του mobile banking είτε από desktop/laptop με δυνατότητα σάρωσης QR code ή μέσω e-banking. Δεν επιλέγω αντικαταβολή αλλά πατάω το κουμπάκι IRIS και αυτόματα μεταφέρομαι στην τράπεζα της επιλογής μου (αν είμαι στο κινητό από το site του εμπόρου αυτόματα στο mobile banking app μου) ή σκανάρω το QR με το mobile banking app μου και απλά εγκρίνω την πληρωμή. Έτσι δεν δίνω στοιχεία πληρωμής στον έμπορο, ο οποίος ενημερώνεται άμεσα για την πληρωμή και πιστώνεται στον ΙΒΑΝ που τηρεί η επιχείρηση στην συνεργαζόμενη τράπεζα, ενώ η παραγγελία μου ολοκληρώνεται επιτυχώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το IRIS κουμπάκι βρίσκεται από το myAADE app για την πληρωμή του φόρου έως το ηλεκτρονικό φαρμακείο, το βιβλιοπωλείο κ.λπ. Η υπηρεσία δεν έχει όριο ποσού και δεν απαιτεί εγγραφή για τον πληρωτή. Περιγραφή: Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο με τον αριθμό του κινητού του παραλήπτη ή σάρωση QR Code, μέσω του mobile app της Τράπεζας.

Για την επιβεβαίωση των συναλλαγών απαιτείται η χρήση βιομετρικών δεδομένων (αποτύπωση του προσώπου ή του δαχτυλικού αποτυπώματος) και επιβεβαίωση ονοματεπωνύμου του παραλήπτη πριν από την αποστολή. Τα χρήματα πιστώνονται εντός 2 δευτερολέπτων στον παραλήπτη, ο οποίος ενημερώνεται αμέσως για τη μεταφορά των χρημάτων, καθώς και για τα στοιχεία του αποστολέα.

H χρήση του - Στοιχεία για συναλλαγές συνολικά

Συνολικά τα προϊόντα της υπηρεσίας IRIS Payments powered by DIAS, από την αρχή του έτους έφθασαν τα 34 εκατ. συναλλαγές, με περίπου 3,68 δισ.ευρώ σε αξία, παρουσιάζοντας αύξηση 150% και 116% αντίστοιχα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2023.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 τόσο ο αριθμός των συναλλαγών όσο και η αξία των συναλλαγών είναι x17 (17 φορές περισσότερες), παρουσιάζοντας σύνθετο ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης CAGR +157% και 159% αντίστοιχα.

Τα προϊόντα IRIS P2B & IRIS P2P προσφέρονται πλέον από 12 τράπεζες και το IRIS eCommerce από 5.

IRIS P2Β (για άμεση πληρωμή σε ελεύθερους επαγγελματίες)

Σήμερα οι χρήστες έχουν ξεπεράσει τις 530 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες & ατομικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 365 χιλιάδες ενεργοποίησαν την Υπηρεσία της ΔΙΑΣ εντός του 2024, με πάνω από 165.000 να ενεργοποιούνται μέσα στον Αύγουστο.

Ημερήσιος μέσος ρυθμός εγγραφής για τον Αύγουστο έφθασε διάστημα 08/8 έως 02/09 (μετά την 1η αποστολή ενημέρωσης ΑΑΔΕ) έφτασε τους 6.141 (δηλαδή x14 οι εγγραφές επαγγελματιών).

Ημερήσιος μέσος ρυθμός εγγραφής για διάστημα 30 ημερών (πριν στείλει το 1o email από την ΑΑΔΕ στις 8/8/2024) ήταν 427.

Από την αρχή του έτους έως σήμερα ο αριθμός των συναλλαγών σχεδόν ενδεκαπλασιάστηκε (x 10,6) με περίπου 322 χιλιάδες συναλλαγές.

Αντίστοιχα στο ίδιο διάστημα, η αξία τους δεκαπλασιάστηκε (x 10) και έφτασε τα 23,7 εκατ. ευρώ.

Ο αριθμός των συναλλαγών x54 και η αξία τους x 23 από τον Σεπτέμβριο του 2021 (6 χιλ συναλλαγές αξίας 0,55 εκατ.ευρώ)

Ειδικότερα στις 02/09 σημειώθηκε ημερήσιο ρεκόρ της υπηρεσίας με 30.038 εγγραφές και 4.381 συναλλαγές, συνολικής αξίας 210.000 ευρώ.

IRIS P2P (για άμεση πληρωμή μεταξύ φίλων)

Σχεδόν 3,1 εκατ. χρήστες, εκ των οποίων οι 863 χιλιάδες ενεργοποίησαν την υπηρεσία της ΔΙΑΣ εντός του 2024.

Ημερήσιος μέσος ρυθμός εγγραφής από την αρχή του έτους είναι περίπου 3.500.

O σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) των Νέων χρηστών από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2024 είναι +55,4%.

Ο αριθμός των χρηστών σχεδόν τετραπλασιάστηκε (x4) από τον Σεπτέμβριο του 2021 (820.000 χρήστες).

Από την αρχή του έτους έως σήμερα, τόσο ο αριθμός όσο και η αξία των συναλλαγών τριπλασιάστηκαν (x 3), φθάνοντας τα 29,3 εκ συναλλαγές αξίας, 1,52 δισ.ευρώ.

O σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) του αριθμού των συναλλαγών αλλά και της αξίας τους είναι +200% από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο αριθμός των συναλλαγών x27 και η αξία τους x 25 από τον Σεπτέμβριο του 2021 (1,1 εκατ. συναλλαγές αξίας 60 εκατ.ευρώ).

IRIS eCommerce (για πληρωμή σε ηλεκτρονικό κατάστημα)

Αρχή του έτους έως σήμερα ο αριθμός των συναλλαγών διπλασιάστηκε με πάνω από 4,3 εκ με CAGR 68% (2021-2024).

Η αξία των συναλλαγών έφθασε τα 2,13 δις.ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 80% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο με CAGR 142% (2021-2024).

Ο αριθμός των συναλλαγών x5 και η αξία τους x 14 από τον Σεπτέμβριο του 2021 (0,9 εκατ συναλλαγές αξίας 150 εκατ.ευρώ).

Ο αριθμός των e-shops που προσφέρουν την δυνατότητα πληρωμής με IRIS payments είναι πάνω από 6 χιλιάδες, με περίπου 2.500 να έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία μέσα στο 2024 όταν το 2021 ήταν μόλις 217.

Σημαντικά οφέλη για πολίτες και επαγγελματίες

Οι πολίτες που εγγράφονται στην υπηρεσία, όπως έχει επισημανθεί σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επωφελούνται απολύτως δωρεάν συναλλαγών, (είτε μεταξύ πολιτών, είτε για πληρωμές προς επαγγελματίες), εύκολης, γρήγορης και ασφαλούς πληρωμής, χωρίς ΙΒΑΝ, χωρίς κάρτα και χωρίς μετρητά, μόνο με την χρήση του κινητού τους τηλεφώνου.

Επιπρόσθετα, η εγγραφή στην υπηρεσία άμεσων πληρωμών προσφέρει στους επαγγελματίες μία σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

Εύκολη είσπραξη των πληρωμών χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του πελάτη και χωρίς επιπρόσθετο εξοπλισμό (POS).

'Αμεση διαθεσιμότητα των εισπράξεων στον επαγγελματικό λογαριασμό 24 ώρες το 24ωρο και άμεση ενημέρωση με SMS ή push notification. Οι επαγγελματίες λαμβάνουν τα χρήματα ακαριαία (σε 2 δευτερόλεπτα) ακόμη και αν η τράπεζα με την οποία συνεργάζονται είναι διαφορετική από την τράπεζα του πελάτη.

Ασφάλεια στις συναλλαγές: Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο ασφαλές περιβάλλον του mobile banking των τραπεζών και με την χρήση βιομετρικών δεδομένων.

Χαμηλό κόστος χρήσης υπηρεσίας: Το κόστος για την χρήση της υπηρεσίας είναι εξαιρετικά χαμηλό ή και καθόλου και κυμαίνεται από 0% έως 0,50% επί του ποσού της συναλλαγής. Είναι, δηλαδή, σημαντικά πιο χαμηλό αν η ίδια συναλλαγή πραγματοποιούταν μέσω της χρήσης POS.

Το όριο των 500 ευρώ ημερησίως για τις συναλλαγές μέσω IRIS εφαρμόζεται ανά πελάτη και όχι στο σύνολο των πληρωμών που μπορεί να λάβει ο επαγγελματίας εντός του 24ώρου. Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας μπορεί να λάβει σε μια ημέρα 4 πληρωμές από 500 ευρώ η κάθε μία (σύνολο 2.000 ευρώ).

Πώς ενεργοποιώ IRIS: Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες γίνεται γρήγορα και εύκολα, χωρίς την υποχρέωση επίσκεψης σε κάποια τράπεζα ή υπηρεσία, μέσω του web banking ή mobile banking των συνεργαζόμενων τραπεζών 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.

Ειδικά για τον ελεύθερο επαγγελματία και τον αυτοαπασχολούμενο, μέσα από το Internet Banking της τράπεζας του, ο επαγγελματίας σε λίγα βήματα:

Επιλέγει την υπηρεσία IRIS Payments από την ενότητα Υπηρεσίες στο Internet Banking.

Δηλώνει το αναγνωριστικό προς τους πελάτες του (ΑΦΜ).

Συνδέει τον επαγγελματικό λογαριασμό στον οποίο θα πιστώνονται τα χρήματα που θα λαμβάνει μέσω IRIS Payments.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην υπηρεσία, παράγεται ο μοναδικός κωδικός QR της επιχείρησης, τον οποίο μπορεί να διαμοιράζει στους πελάτες του για να τον σκανάρουν και να κάνουν πληρωμές στην επιχείρησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΒΑΝ που θα επιλέξουν οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι κατά την εγγραφή τους πρέπει να έχει δηλωθεί στο Μητρώο Επαγγελματικών Λογαριασμών της ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές>Φορολογικές Υπηρεσίες>Επαγγελματικός Λογαριασμός.

Σε δηλώσεις του για το σύστημα πληρωμών IRIS ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης έχει επισημάνει ότι IRIS είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας καθώς 3 και πλέον εκατομμυρίων πολιτών που διενεργούν σε καθημερινή βάση και δωρεάν συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών τραπεζών. Είναι, παράλληλα, ένα ισχυρό εργαλείο δουλειάς και για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι μπορούν να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS με πολύ μικρότερες προμήθειες σε σχέση με εκείνες των POS. Η πρωτοβουλία μας αυτή, η μείωση κατά 50% των προμηθειών για συναλλαγές έως 10 ευρώ μέσω POS, αλλά και οι παρεμβάσεις μας για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, ευνοούν πρωτίστως την τσέπη εκατομμυρίων πολιτών και επαγγελματιών.

Τράπεζες: Προχώρησαν σε μειώσεις προμηθειών

Παράλληλα με την ταυτόχρονη εκρηκτική άνοδο του IRIS σε μια προσπάθεια των συναλλασσομένων να αναζητήσουν τρόπους συναλλαγών με χαμηλότερες προμήθειες οι τράπεζες από τις αρχές του καλοκαιριού ξεκίνησαν να ανακοινώνουν αποκλιμάκωση των προμηθειών τους γενικότερα.

Ειδικότερα:

Alpha Bank: Σε μείωση ή ακόμα και μηδενισμό προμηθειών σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες της έχει ανακοίνωσει η Alpha Bank. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο πελάτες προβλέπεται ότι επωφελούνται από τις μειωμένες προμήθειες υπηρεσιών και προϊόντων, που αφορούν σε:

Εξερχόμενα εμβάσματα ιδιωτών μέσω myAlpha Web ή myAlpha Mobile: Μείωση προμήθειας σε 1 ευρώ για ποσά ύψους έως 1.000 ευρώ.

Επανέκδοση χρεωστικής κάρτας λόγω απώλειας ή φθοράς: Δωρεάν

Έκδοση και πρώτη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας Mastercard: Δωρεάν

Επανέκδοση προπληρωμένης κάρτας Mastercard λόγω απώλειας ή φθοράς: Δωρεάν

Παράλληλα, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης της χρήσης της υπηρεσίας άμεσων πληρωμών IRIS μετά την ένταξη των επαγγελματιών και επιχειρήσεων, η Alpha Bank είναι η μόνη συστημική τράπεζα που συνεχίζει να παρέχει δωρεάν τη συγκεκριμένη υπηρεσία (P2B) για όλο το 2024.

Η Alpha Bank προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες πραγματοποίησης καθημερινών συναλλαγών χωρίς χρεώσεις για τους υφιστάμενους και νέους πελάτες Συνδρομητικής Τραπεζικής, μέσω των συνδρομητικών πακέτων συναλλαγών myAlpha Benefit.

Εθνική Τράπεζα: Η Εθνική Τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι από 20 Σεπτεμβρίου 2024, εφαρμόζονται οι παρακάτω προσαρμογές στις προμήθειες για τους πελάτες της Εθνικής Τράπεζας:

Μείωση προμήθειας πληρωμής λογαριασμών, μέσω ΑΤΜ και APS με χρήση κάρτας, κατά 50%.

Μηδενισμός προμήθειας εκφόρτισης προπληρωμένων καρτών από 2 ευρώ.

Μείωση προμήθειας άμεσης αποστολής εμβάσματος (instant payment) μέσω Internet & Mobile banking για ποσά έως 500 ευρώ από 2,5 ευρλω σε 1,5 ευρώ.

Μείωση προμήθειας χορήγησης καρνέ επιταγών από 2 ευρώ σε 1 ευρώ.

Μηδενισμός προμηθειών μετατροπής συναλλάγματος για συναλλαγές κατόχων προπληρωμένων καρτών μέσω της εφαρμογής Next.

Η Εθνική Τράπεζα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, διατήρησε σε εύλογα επίπεδα τις χρεώσεις στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω IRIS και POS, εφαρμόζοντας και ανώτατο όριο χρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων, και έδωσε προτεραιότητα στη σύνδεση καταστήματος και digital υπηρεσιών.

Τράπεζα Πειραιώς: H Πειραιώς προχώρησε σε νέα μείωση κατά 50% στο τιμολόγιο χρεώσεων της διατραπεζικής υπηρεσίας IRIS payments για επαγγελματική χρήση, με στόχο να ενθαρρύνει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και να διευκολύνει περαιτέρω την αποδοχή άμεσων πληρωμών από ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η Τράπεζα για την περαιτέρω ενίσχυση της προσβασιμότητας στις τραπεζικές υπηρεσίες της, έχει μηδενίσει την προμήθεια εξερχόμενης μεταφοράς πίστωσης έως 15.000 ευρώ από ιδιώτη μέσω Phone Banking καθώς και την προμήθεια για την πληρωμή πιστωτικής κάρτας άλλης Τράπεζας από ιδιώτη μέσω Phone Banking. Η προμήθεια και στις δύο κατηγορίες συναλλαγών ανέρχεται σε 6 ευρώ.

Eurobank: Mειωμένες χρεώσεις και ολοκληρωμένα πακέτα συναλλαγών έχει ανακοινώσει η Eurobank.

Ειδικότερα έχει ανακοινώσει τα ακόλουθα πακέτα:

Eurobank My Blue Advantage: Το πακέτο για τις βασικές ανάγκες

Eurobank My Silver Advantage: Επιπλέον συναλλαγές για τις καθημερινές υποχρεώσεις

Eurobank My Gold Advantage: Ακόμη περισσότερες συναλλαγές για τις καθημερινές ανάγκες

Eurobank My Platinum Advantage: Μεγαλύτερο όφελος με απεριόριστες συναλλαγές παρέχονται διευρυμένες επιλογές με ακόμη περισσότερες συναλλαγές σε όλα τα πακέτα, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος συναλλαγών με, συνολικά, χαμηλότερη επιβάρυνση στην καθημερινότητα του πελάτη (από ότι εάν εκτελούσε κάθε συναλλαγή ξεχωριστά με την αντίστοιχη χρέωση).

Όπως επισημαίνουν στελέχη της τράπεζας, τα εμπλουτισμένα πακέτα συναλλαγών, υπηρεσιών και προνομίων είναι σχεδιασμένα με στόχο να ανταποκρίνονται στη συναλλακτική καθημερινότητα κάθε πελάτη, ενώ η διαβάθμιση των πακέτων εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία για να καλύπτει όλες τις κατηγορίες ιδιωτών πελατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

