Για τέταρτη συνεχή χρονιά (2021-2024) απαλλάσσονται από την καταβολή ΕΝΦΙΑ όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των πυρόπληκτων δήμων Ιστιαίας Αιδηψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Ειδικότερα, στο άρθρο 35 του νομοσχεδίου "Ψηφιακό Τέλος και άλλες διατάξεις", που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη από την Ολομέλεια της Βουλής προστέθηκε νομοτεχνική βελτίωση ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία: "Η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας ακινήτων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7Β του άρθρου 3 του ν.4223/2013 επεκτείνεται και για το έτος 2024".

«Πρόκειται για μια νέα, γενναία, οριζόντια παρέμβαση οικονομικής στήριξης προς τη περιοχή, και δη προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με την οποία η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δείχνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον και την ευαισθησία τους για τη Βόρεια Εύβοια», ανέφερε ο εισηγητής της πλειοψηφίας του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βουλευτής Εύβοιας, Θανάσης Ζεμπίλης, μιλώντας για τη ρύθμιση στην δευτερολογία του στη Βουλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

