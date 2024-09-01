Εντυπωσιακές καταγράφονται οι επιδόσεις των ελληνικών αεροδρομίων της χώρας μας με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της επιβατικής κίνησης του επταμήνου να προμηνύουν για χρονιά ρεκόρ το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το παραπάνω διάστημα έχουμε άνοδο +9,5% στην επιβατική κίνηση σε σχέση με πέρυσι για το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ).

Συγκεκριμένα το σύνολο των επιβατών το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου 2024 έφτασε τα 42.538.219, έναντι 38.833.074 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2023, ενώ σύμφωνα με στελέχη της αεροπορικής αγοράς ο Αύγουστος αναμένεται να είναι μήνας «απογείωσης» στην επιβατική κίνηση αλλά και στις πτήσεις, (τα επίσημα στοιχεία να αναμένονται τις επόμενες ημέρες).

'Αλλωστε και η ΙΑΤΑ σε διαδικτυακή ανάρτησή της, αναφέρει «η Ελλάδα συνεχίζει τη θετική της τάση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις αυτό το καλοκαίρι, καθιστώντας τη χώρα έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς τουρισμού». Περίπου 9.401.000 επιβάτες ταξιδεύουν στην Ελλάδα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2024, υπερβαίνοντας τις διεθνείς πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων του 2023 κατά 9,5%, υπογραμμίζει η Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα σημειώνει αύξηση 812.000 αεροπορικών ταξιδιωτών αυτό το καλοκαίρι.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το Σάββατο 10 Αυγούστου 2024 ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εξυπηρέτησε 4.944 πτήσεις στο F.I.R Αθηνών (αφίξεις, αναχωρήσεις και διελεύσεις/υπερπτήσεις αεροσκαφών), αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ όλων των εποχών.

ΔΑΑ - Οδεύει σε ρεκόρ επιβατικής κίνησης το 2024

Για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όλα δείχνουν πως η φετινή χρονιά οδεύει προς νέο ρεκόρ τόσο σε επίπεδο επιβατικής κίνησης όσο και πτήσεων για την Αθήνα. Συνολικά, κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 17,62 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 14,6%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασαν αύξηση της τάξης των 8,0% και 17,6% αντίστοιχα. Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων μηνών του 2024 ανήλθε σε 150.344, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 12,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 5,5% και 17,8% σε σχέση με το 2023.

Η εικόνα στα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια της Fraport Greece

Σε ό,τι αφορά τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια της Fraport Greece η επιβατική κίνηση «πέταξε» το πρώτο επτάμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, περισσότεροι από 19 εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποίησαν κάποιο από τα 14 αεροδρόμια τα οποία διαχειρίζεται.

Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 19,11 εκατ. επιβάτες καταγράφοντας αύξηση 6,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 όπου είχαμε 17,95 εκατ. επιβάτες, (δηλαδή 1,2 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες).

Πρώτο αεροδρόμιο σε κίνηση αναδεικνύεται το «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με 4,07 εκατ. επιβάτες και αύξηση 5,2%. Στη δεύτερη θέση έρχεται το αεροδρόμιο της Ρόδου με 3,62 εκατ. και τρίτο το αεροδρόμιο Κέρκυρας με 2,25 εκατ. Τέταρτο το αεροδρόμιο Χανίων με 2,11 εκατ. και πέμπτο το αεροδρόμιο της Κω με 1,55 εκατομμύρια επιβάτες.

Αναφορικά με τις χώρες που έχουμε την μεγαλύτερη κίνηση επιβατών συνδυαστικά στα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece, σταθερά πρώτη και με μεγάλη διαφορά παραμένει η Μεγάλη Βρετανία με 1,31 εκατ., δεύτερη η Γερμανία με 769.589, τρίτη η Ιταλία με 636.027, τέταρτη η Πολωνία με 370.199 και πέμπτη η Ολλανδία με 221.553. Και έπονται

Γαλλία, Δανία, Τσεχία, Αυστρία και Σουηδία.

Σε επίπεδο πτήσεων έχουμε πρώτη την Μεγάλη Βρετανία με 7.965, την Γερμανία με 5.007, την Ιταλία με 4.333, την Πολωνία με 2,036 και την Γαλλία με 1.674.Στις εκτός Ευρώπης χώρες αξιοσημείωτη κίνηση σε πτήσεις είχαμε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 116, από το Κατάρ με 38 και από την Αρμενία με 28.

Τα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ

'Ανοδο +5% παρουσίασε η διακίνηση επιβατών στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Ειδικότερα, το σύνολο των διακινούμενων επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) το πρώτο επτάμηνο του έτους έφτασε τους 6.054.816 επιβάτες, έναντι 5.768.484 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Παράλληλα, οι πιο σημαντικές αυξήσεις επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ τον Ιούλιο 2024 σε σχέση με πέρυσι, καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Κάσου +89,8%, στο αεροδρόμιο Μήλου με +33%, στο αεροδρόμιο Νάξου με +30%, και στο αεροδρόμιο Σητείας με +27,7%. Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» εξυπηρέτησε φέτος τον Ιούλιο 1.618.073 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης +3% σε σχέση με πέρυσι. Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2024, για το σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση +6,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2023. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν 328.272 πτήσεις, έναντι 306.982 πτήσεων το επτάμηνο του 2023.

INSETE -Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις

Σε ανοδική πορεία παραμένουν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Ελλάδα σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο του ΣΕΤΕ (INSETE Intelligence).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024, καταγράφηκαν 14,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023 (13,3 εκατ.), παρουσιάζοντας αύξηση κατά +8,2% ή +1,1 εκατ. αφίξεις.

Τον περασμένο Ιανουάριο καταγράφηκαν 485 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,3%/+98 χιλ. διεθνείς αφίξεις. Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους καταγράφηκαν 462 χιλ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 19,5%/+75 χιλ. Τον Μάρτιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 656 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,7%/+79 χιλ. Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 1,4 εκατ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,6%/+77 χιλ. Τον Μάιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 2,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 12,7%/+323 χιλ. Τον Ιούνιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6%/+203 χιλ. Τέλος, τον Ιούλιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έφτασαν τα 4,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 5,3%/+235 χιλ. σε σχέση με το 2023.

Πώς καταγράφεται η κίνηση ανά αεροδρόμιο

Στο 7μηνο του 2024, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» καταγράφηκαν 4,5 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 12,5%/+500 χιλ. σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2023.

Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου καταγράφηκαν 1,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 3,1%/+41 χιλ.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκαν 2 εκατ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5%/+124 χιλ.

Στο αεροδρόμιο των Χανίων καταγράφηκαν 848 χιλ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 7,4%/+58 χιλ.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 1,6 εκατ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 15,4%/+217 χιλ., και στο αεροδρόμιο της Κω οι αφίξεις ανήλθαν σε 719 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,2%/+29 χιλ.

Αντίθετα, στο αεροδρόμιο της Καρπάθου οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 54 χιλ., καταγράφοντας οριακή μείωση 1,1%/-1 χιλ.

Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 6,5%/+65 χιλ.

Στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου καταγράφηκαν 576 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9%/+32 χιλ.

Το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς κατέγραψε αύξηση κατά 2%/+4 χιλ. με συνολικά 208 χιλ. αφίξεις ενώ η αύξηση στο αεροδρόμιο του Ακτίου ανήλθε σε 1,3%/+3 χιλ. με συνολικά 222 χιλ. αφίξεις.

Μείωση κατέγραψαν τα αεροδρόμια Μυκόνου (-4,8%/-14 χιλ.) και Σαντορίνης (-0,7%/-5 χιλ.), με τις διεθνείς αφίξεις να διαμορφώνονται σε 282 χιλ. και 408 χιλ., αντίστοιχα.

Στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας καταγράφηκαν 82 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 11,7%/+9 χιλ.

Στο αεροδρόμιο του 'Αραξου καταγράφηκαν 40 χιλ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 13,8%/+5 χιλ.

Στο αεροδρόμιο της Σκιάθου καταγράφηκαν 154 χιλ. αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 8%/+11 χιλ., ενώ στο αεροδρόμιο της Σάμου καταγράφηκαν 76 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,7%/+3 χιλ.

Αντίθετα, στο αεροδρόμιο της Καβάλας καταγράφηκε μείωση 8%/-6 χιλ., με τις αεροπορικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 65 χιλ.

Τέλος, στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 44 χιλ., σημειώνοντας αύξηση 42,6%/+13 χιλ.

Αφίξεις εσωτερικού

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο του 2024, καταγράφηκαν 5,4 εκατ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού, έναντι 4,9 εκατομμυρίων της αντίστοιχης περιόδου του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,8%/+400 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 504 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,5%/+31 χιλ. επιβάτες. Τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 506 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας επιταχυνόμενη αύξηση κατά 10,9%/+50 χιλ. Τον Μάρτιο, οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 608 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,5%/+67 χιλ. Τον Απρίλιο, η αύξηση επιβραδύνθηκε σε 3,4%/+23 χιλ., ενώ καταγράφηκαν 704 χιλ. αφίξεις. Τον Μάιο, οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 916 χιλ., παρουσιάζοντας επιταχυνόμενη αύξηση κατά 11,6%/+95 χιλ. Τον Ιούνιο, οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1 εκατομμύριο, με τον ρυθμό της αύξησης να επιβραδύνεται σε 6,9%/+65 χιλ. Τέλος, τον Ιούλιο του 2024 καταγράφηκαν 1,1 εκατομμύρια αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4%/+57 χιλ. σε σχέση με τον Ιούλιο του 2023.

Οι αφίξεις εσωτερικού ανά αεροδρόμιο

Την ίδια περίοδο, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών καταγράφηκαν 2,6 εκατ. αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 7,5%/+180 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου καταγράφηκαν 681 χιλ. αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 8,5%/+54 χιλ.

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου σημειώθηκε αύξηση κατά 49 χιλ./+11,5%, με τις αεροπορικές αφίξεις να ανέρχονται σε 476 χιλ., ενώ στο αεροδρόμιο των Χανίων καταγράφηκαν 255 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 7,4%/+18 χιλ.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 256 χιλ. αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 7,1%/+17 χιλ., και στην Κω 93 χιλ. αφίξεις, με αύξηση 5,8%/+5 χιλ.

Στο αεροδρόμιο της Καρπάθου σημειώθηκε μείωση κατά 9,3%-2 χιλ., με τις αεροπορικές αφίξεις να ανέρχονται σε 20 χιλ.

Στην Σαντορίνη, οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 368 χιλ., καταγράφοντας αύξηση 9,5%/+32 χιλ., ενώ στη Μύκονο καταγράφηκαν 151 χιλ. αεροπορικές αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,2%/+5 χιλ.

Στην Πάρο, οι αφίξεις ανήλθαν σε 87 χιλ., σημειώνοντας αύξηση 8,2%/+7 χιλ.

Στην Κέρκυρα, οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 114 χιλ., σημειώνοντας αύξηση 12,3%/+13 χιλ., ενώ στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 29 χιλ. και 32 χιλ. αφίξεις αντίστοιχα, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,8%/+4χιλ. και 8,8%/+3 χιλ.

Στο αεροδρόμιο του Ακτίου καταγράφηκαν 1 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 41,6%.

Στην Καλαμάτα σημειώθηκαν 8 χιλ. αφίξεις, σημειώνοντας μείωση 8,6% σε σχέση με το 2023, ενώ στη Σάμο οι αφίξεις ανήλθαν σε 53 χιλ., σημειώνοντας αύξηση 4,9%/+5 χιλ.

Στο αεροδρόμιο της Σκιάθου καταγράφηκαν 16 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,8%.

Στο αεροδρόμιο της Καβάλας, σημειώθηκε αύξηση κατά 10,1%/+2 χιλ., με τις αεροπορικές αφίξεις να ανέρχονται σε 17 χιλ., ενώ στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης καταγράφηκαν 109 χιλ. αεροπορικές αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 2,2%/+2 χιλ.

Πηγή: skai.gr

