Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης μετά την εφαρμογή του νομοθετικού μέτρου της μεταφοράς δικαστηριακής ύλης σε δικηγόρους, έχουν μεταφερθεί έως τώρα προς επίλυση, από τους δικαστές στους δικηγόρους περίπου 10.000 υποθέσεις.

Ειδικότερα, η μεταφορά των υποθέσεων αφορά την ίδρυση Σωματείων, εγγραφές και εξαλείψεις προσημειώσεων, καθώς και την έκδοση κληρονομητηρίων, ενώ την ίδια στιγμή έχουν εκδοθεί από τους δικηγόρους, περίπου 125.000 ένορκες βεβαιώσεις.

Με τις νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, «επιδιώκεται, η αποφόρτιση των δικαστηρίων από διαδικασίες που μπορούν με πρόσφορο τρόπο να διενεργηθούν από τους δικηγόρους μέσω της μεταφοράς ύλης από τα δικαστήρια με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική ολοκλήρωση νομικών ενεργειών και κατ' επέκταση την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης».

Ακόμη, όπως, αναφέρει η ανακοίνωση: «Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται ύλη στους δικηγόρους, η οποία μέχρι προσφάτως απασχολούσε αποκλειστικά τα δικαστήρια, χωρίς όμως να υφίσταται αντιδικία. Αυτό σημαίνει απαλλαγή φόρτου εργασίας από τους δικαστές, ουσιαστική ενίσχυση του δικηγορικού Σώματος και ταχύτατη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Λόγω του κύρους του δικηγορικού σώματος και του χαρακτήρα του δικηγόρου ως άμισθου δημόσιου λειτουργού και συλλειτουργού της Δικαιοσύνης εξασφαλίζεται η ποιότητα και ασφάλεια στη μεταφορά των διαδικασιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

